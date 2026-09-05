SUA își asigură accesul la petrolul Venezuelei. În centrul acordului, un miliardar investigat anterior pentru spălare de bani

Compania sa, North American Blue Energy Partners (NABEP), intră într-un aranjament care oferă Statelor Unite acces preferențial la cantități importante de petrol venezuelean, potrivit Reuters.

Pentagonul primește 35% din compania lui Betancourt

Potrivit acordului anunțat recent, Statele Unite obțin acces pentru mai multe decenii la aproximativ o cincime din rezervele de țiței ale Venezuelei.

Office of Strategic Capital, structură din cadrul Pentagonului, urmează să preia o participație de 35% în NABEP, compania lui Betancourt care produce deja petrol în Venezuela.

Departamentul de Stat american primește, la rândul său, dreptul de a cumpăra la cost 20% din petrolul produs de companie și acces preferențial la restul de 80% al producției.

Schimbarea de statut a omului de afaceri este cu atât mai spectaculoasă cu cât, până recent, acesta s-a aflat în atenția autorităților americane în cadrul unor investigații privind presupuse operațiuni de spălare de bani.

Investigație privind peste un miliard de dolari

Procurorii federali din Florida au suspendat în cursul acestui an o investigație care îl viza pe Betancourt în legătură cu o presupusă schemă prin care peste un miliard de dolari ar fi fost delapidați de la compania petrolieră de stat PDVSA și ulterior spălați prin proprietăți imobiliare din Miami și conturi bancare din Malta și Elveția.

Betancourt a fost investigat în Statele Unite, Spania și Elveția, însă nu a fost pus sub acuzare în aceste cazuri.

Avocata companiei NABEP, Sarah Chouraqui, a susținut că acuzațiile au fost analizate în mai multe jurisdicții și a subliniat că împotriva omului de afaceri nu au fost formulate acuzații penale.

În Elveția, situația este diferită în ceea ce privește stadiul procedurilor. Autoritățile de la Zurich au retras în luna mai cererea de extrădare a lui Betancourt din Regatul Unit, dar au precizat că dosarul penal continuă și că retragerea solicitării de extrădare nu afectează investigația.

Ar fi ajutat SUA înaintea înlăturării lui Maduro

Rolul lui Betancourt în relația cu Washingtonul ar fi crescut înaintea operațiunii din 3 ianuarie în urma căreia Nicolás Maduro a fost înlăturat de la putere și transportat la New York pentru a răspunde unor acuzații de trafic de droguri, pe care acesta le respinge.

Potrivit unor surse citate de Reuters, miliardarul a furnizat informații care au ajutat Statele Unite să aplice blocada navală împotriva petrolierelor sancționate care operau în Venezuela. Operațiunile au dus la capturarea sau interceptarea a peste 12 nave.

Betancourt ar fi facilitat, de asemenea, discuții cu oficiali venezueleni, inclusiv cu Delcy Rodríguez, care a devenit președinte interimar după înlăturarea lui Maduro.

Peste 135 de milioane de barili exportați

După schimbarea puterii de la Caracas, omul de afaceri și-ar fi continuat rolul de intermediar între cele două țări, participând la facilitarea unor acorduri petroliere și a comunicării dintre administrațiile americană și venezueleană.

În ianuarie, Betancourt a contribuit la negocierea unui acord comercial în urma căruia peste 135 de milioane de barili de petrol și produse petroliere au fost exportați până în prezent către Statele Unite, Europa, India și Caraibe. Volumul reprezintă aproximativ jumătate din exporturile petroliere ale Venezuelei până la sfârșitul lunii august.

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a susținut că majoritatea problemelor juridice asociate lui Betancourt datează de aproape un deceniu și că acesta nu are în prezent probleme legale în Statele Unite. Potrivit oficialului, experiența NABEP în producția petrolieră venezueleană a făcut din Betancourt partenerul potrivit pentru planurile Washingtonului de creștere a producției.

Rămân însă semne de întrebare. Mai mulți foști oficiali americani din serviciile de informații, procurori și diplomați și-au exprimat îngrijorarea față de influența lui Betancourt, invocând investigațiile anterioare și relațiile sale cu oficiali de rang înalt din fostele administrații Hugo Chávez și Nicolás Maduro.