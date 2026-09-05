Polonia și-a ridicat avioanele de luptă după un nou atac rusesc asupra Ucrainei. Avertismente pentru populația de la graniță

Episodul are loc într-un moment diplomatic sensibil, în care Moscova și Kievul au anunțat suspendarea temporară a loviturilor asupra capitalelor celor două țări, în contextul unei misiuni americane de negociere, transmite TVP World.

Alertă în două regiuni poloneze de la granița cu Ucraina

Centrul Guvernamental pentru Securitate din Polonia (RCB) a transmis sâmbătă după-amiază avertismente populației din regiunile Lublin și Podkarpackie, ambele situate la frontiera cu Ucraina.

Autoritățile au anunțat că avioane ale Forțelor Aeriene poloneze au fost ridicate de la sol din cauza atacurilor rusești desfășurate pe teritoriul ucrainean și că situația era monitorizată.

Alerta a fost transmisă în jurul orei locale 15:00, prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă și pe rețelele sociale. Aproximativ o oră mai târziu, RCB a anunțat că pericolul a trecut. Situația a evoluat atât de rapid încât unii locuitori ar fi putut primi mesajul privind încetarea alertei înaintea avertismentului inițial.

Polonia și-a mobilizat în repetate rânduri aviația de la începutul războiului, atunci când atacurile rusești cu drone și rachete s-au apropiat de frontiera sa.

Atacuri rusești în mai multe zone din Ucraina

Mobilizarea poloneză a coincis cu alerte aeriene emise în Ucraina, inclusiv pentru Kiev și pentru mai multe regiuni din estul, centrul și vestul țării.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că patru persoane au murit în urma unui atac rusesc desfășurat în cursul nopții asupra unei întreprinderi civile din Kamianske, în regiunea Dnipropetrovsk. Potrivit liderului de la Kiev, au fost lovite și clădiri rezidențiale și cel puțin două centre comerciale.

Zelenski a mai afirmat că aeroporturi din Kiev și Borîspil au fost vizate de atacuri, sugerând că acestea ar putea avea legătură cu vizita programată a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Rusia și Ucraina au anunțat o pauză a atacurilor asupra capitalelor

Noile lovituri au loc în contextul unei inițiative diplomatice americane care include vizite la Moscova și Kiev.

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat suspendarea pentru trei zile a loviturilor asupra Kievului, măsura urmând să intre în vigoare la miezul nopții de sâmbătă spre duminică. Decizia coincide cu vizita emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care au ajuns sâmbătă la Moscova și sunt așteptați ulterior la Kiev.

La rândul său, Zelenski a anunțat că Ucraina este pregătită să suspende temporar atacurile asupra Moscovei. Potrivit informațiilor disponibile sâmbătă, cele două părți au acceptat astfel o pauză reciprocă a loviturilor asupra celor două capitale în perioada misiunii diplomatice americane.

Această măsură nu reprezintă însă un armistițiu general între Rusia și Ucraina. Anunțurile publice se referă la suspendarea temporară a atacurilor asupra Kievului, respectiv Moscovei, și nu la încetarea tuturor operațiunilor militare de-a lungul frontului sau a loviturilor asupra întregului teritoriu al celor două state.

Atacurile care au determinat Polonia să-și mobilizeze aviația sâmbătă după-amiază s-au produs, de asemenea, înainte de intrarea în vigoare a pauzei de trei zile anunțate de Kremlin pentru loviturile asupra Kievului.