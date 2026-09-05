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Măsuri masive pentru populație într-o țară europeană. Măriri de salarii, pensii crescute și scutiri de impozite

Guvernul unei țări europene a lansat un pachet masiv de măsuri de sprijin, în valoare de miliarde de euro. Planul aduce majorări ale salariului minim, bonusuri anuale pentru pensionari și bugetari, dar și reduceri de taxe sau impozit zero pentru anumite categorii de cetățeni.
Măsuri masive pentru populație într-o țară europeană. Măriri de salarii, pensii crescute și scutiri de impozite
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
05 sept. 2026, 22:38, Știri externe
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Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat sâmbătă reduceri de impozit pe venit și majorări salariale pentru angajați, pensionari și persoane fizice autorizate, ca parte a unei reforme fiscale de miliarde de euro derulate înaintea alegerilor de anul viitor, potrivit Investing.

Aproximativ 1% din PIB

Măsurile, care vor costa 2,2 miliarde de euro pentru anul 2027, adică aproximativ unu la sută din PIB, includ un bonus anual de 400 de euro pentru pensionari și 500 de euro pentru bugetari. De asemenea, planul prevede impozit zero pe venit pentru fermierii cu venituri mici și familiile cu trei copii, alături de o reducere a plății în avans a impozitului pentru microîntreprinderi și lucrători independenți.

Guvernul de centru-dreapta, reconfirmat la vot în 2023 cu 40,5% din opțiuni după ce a promis creșteri de venituri, rămâne pe primul loc în sondaje. Cu toate acestea, sprijinul electoral a scăzut sub 30% din cauza crizei prelungite a costului vieții și a unor acuzații de corupție.

O revenire spectaculoasă a economiei elene

După criza financiară din 2009 care a stârnit temeri privind ieșirea Greciei din zona euro, țara are acum una dintre cele mai bune performanțe din Europa. Economia greacă crește cu un ritm anual de 2%, depășind media zonei euro, și estimează pentru acest an un excedent primar de 4% din PIB, aproape dublu față de prognoza inițială, ceea ce oferă spațiul fiscal necesar pentru finanțarea noilor măsuri.

Mitsotakis a anunțat totodată o nouă majorare a salariului minim lunar la 950 de euro, urmând ca acesta să ajungă la 1.000 de euro în anul 2028. În plus, pachetul include și o reducere cu 0,5% a contribuțiilor pentru pensii.

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