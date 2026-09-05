Haos pe calea ferată la Londra după un incendiu. Trenurile dintre Paddington și aeroportul Heathrow au fost suspendate

Pasagerii au fost sfătuiți să aloce mai mult timp deplasării spre aeroport, transmite publicația The Guardian.

Toate liniile dintre Paddington și Heathrow, blocate

Incendiul a provocat o problemă la alimentarea cu energie electrică, iar National Rail a anunțat că toate liniile dintre gara Paddington și aeroportul Heathrow au fost blocate.

Imagini publicate pe rețelele sociale arătau coloane importante de fum ridicându-se din zona Paddington.

Heathrow Express a precizat că trenurile nu mai circulau în niciunul dintre sensuri între Paddington și aeroport, una dintre cele mai importante legături feroviare utilizate de călătorii care tranzitează capitala britanică.

Perturbările nu s-au limitat însă la trenurile care deservesc aeroportul. Great Western Railway (GWR) a anulat servicii către Reading, în timp ce Elizabeth line a fost suspendată parțial.

Probleme și pe Elizabeth line

Transport for London (TfL) a anunțat suspendarea Elizabeth line între Paddington și terminalele 4 și 5 ale aeroportului Heathrow, precum și între Paddington și Reading.

Pe segmentul către Abbey Wood au fost raportate întârzieri severe.

GWR a avertizat, la rândul său, că unele trenuri puteau fi anulate, întârziate sau oprite la Reading, de unde urmau să înceapă călătoria în sens invers.

National Rail estima inițial că anulările și întârzierile provocate de incendiu vor continua până în jurul orei locale 19:15.

Aeroportul Heathrow le recomandă pasagerilor să plece mai devreme

Aeroportul Heathrow le-a recomandat călătorilor să își rezerve timp suplimentar pentru deplasarea către terminale, în condițiile în care una dintre principalele alternative de transport public se confrunta, de asemenea, cu probleme.

Pe întreaga linie de metrou Piccadilly erau înregistrate întârzieri severe, însă acestea aveau o altă cauză: pătrunderea anterioară a unei persoane într-o zonă cu acces interzis la Hammersmith.

Situația poate afecta inclusiv românii care călătoresc spre sau dinspre Londra și folosesc aeroportul Heathrow. Pasagerii cu zboruri programate în perioada perturbărilor trebuie să țină cont că traseele feroviare obișnuite dintre centrul Londrei și aeroport pot necesita alternative și un timp suplimentar de deplasare.

Nu există date privind eventuale victime sau cauza incendiului, iar serviciul londonez de pompieri nu a furnizat informații suplimentare.