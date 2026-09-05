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Avertisment dur de la Bruxelles: Agențiile secrete rusești să se aștepte la drone ucrainene în propriile birouri

Birourile serviciilor secrete din Rusia ar putea deveni ținta directă a dronelor ucrainene, după atacul rusesc asupra sediului SBU din Kiev. Avertismentul vine de la Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, care anunță o ripostă simetrică pe teritoriul rus.
Avertisment dur de la Bruxelles: Agențiile secrete rusești să se aștepte la drone ucrainene în propriile birouri
Sursa foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
05 sept. 2026, 21:32, Știri externe
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„Putin a adus războiul înapoi în Rusia”

Kubilius a reacționat pe sâmbătă, pe platforma X, după ce o dronă rusească a lovit centrul Kievului vineri și a avariat clădirea SBU, potrivit Ukrainska Pravda.

„Putin a adus războiul înapoi în Rusia: escaladează, apoi ucrainenii răspund cu măsuri în oglindă. Așa a ajuns Putin să aibă majoritatea rafinăriilor din Rusia distruse, să piardă zboruri internaționale, iar acum KGB și GRU vor aștepta ca o dronă ucraineană să ajungă în birourile lor”, a scris oficialul european.

În acest context, Kubilius folosește denumirile KGB și GRU ca referințe generice la serviciile de informații rusești.

Reacții după atacul asupra sediului SBU

Declarația comisarului european vine după atacul rusesc asupra centrului Kievului. O dronă a lovit clădirea Serviciului de Securitate al Ucrainei, provocând pagube.

José Manuel Pinto Teixeira, fost ambasador al UE în Ucraina și diplomat portughez, a declarat că, după atacurile rusești asupra centrului Kievului, Ucraina are dreptul să răspundă prin acțiuni similare la Moscova.

La rândul său, ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a condamnat atacul asupra sediului SBU și a acuzat Rusia că ignoră din nou normele dreptului internațional și riscurile pentru obiectivele de patrimoniu cultural.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a cerut partenerilor internaționali ai Ucrainei să crească presiunea asupra Rusiei după lovitura asupra clădirii centrale a Serviciului de Securitate al Ucrainei.

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