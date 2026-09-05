Avertisment dur de la Bruxelles: Agențiile secrete rusești să se aștepte la drone ucrainene în propriile birouri

Kubilius a reacționat pe sâmbătă, pe platforma X, după ce o dronă rusească a lovit centrul Kievului vineri și a avariat clădirea SBU, potrivit Ukrainska Pravda.
„Putin a adus războiul înapoi în Rusia: escaladează, apoi ucrainenii răspund cu măsuri în oglindă. Așa a ajuns Putin să aibă majoritatea rafinăriilor din Rusia distruse, să piardă zboruri internaționale, iar acum KGB și GRU vor aștepta ca o dronă ucraineană să ajungă în birourile lor”, a scris oficialul european.
În acest context, Kubilius folosește denumirile KGB și GRU ca referințe generice la serviciile de informații rusești.
Declarația comisarului european vine după atacul rusesc asupra centrului Kievului. O dronă a lovit clădirea Serviciului de Securitate al Ucrainei, provocând pagube.
José Manuel Pinto Teixeira, fost ambasador al UE în Ucraina și diplomat portughez, a declarat că, după atacurile rusești asupra centrului Kievului, Ucraina are dreptul să răspundă prin acțiuni similare la Moscova.
La rândul său, ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a condamnat atacul asupra sediului SBU și a acuzat Rusia că ignoră din nou normele dreptului internațional și riscurile pentru obiectivele de patrimoniu cultural.
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a cerut partenerilor internaționali ai Ucrainei să crească presiunea asupra Rusiei după lovitura asupra clădirii centrale a Serviciului de Securitate al Ucrainei.