Elon Musk investește peste 800.000 de dolari în curse stânse pentru alegerile legislative din SUA

Banii au fost utilizați în principal pentru materiale de campanie și acțiuni de mobilizare a alegătorilor.

Potrivit unei raportări depuse pe 2 septembrie, America PAC, finanțat de fondatorul SpaceX și al altor companii, a început să declare primele cheltuieli pentru alegerile din 2026. Cea mai mare parte a fondurilor a fost direcționată către curse din Texas și alte state considerate importante pentru controlul Congresului, scrie Reuters.

Elon Musk și America PAC, investiții în alegerile din SUA

America PAC dispune în prezent de aproximativ 50 de milioane de dolari și ar putea ajunge să cheltuiască până la 120 de milioane de dolari pentru alegerile din 2026, potrivit informațiilor citate de Reuters și The New York Times.

Super PAC-ul intenționează să finanțeze inclusiv campanii de publicitate digitală, materiale trimise prin poștă și acțiuni de mobilizare directă a alegătorilor înaintea scrutinului din 3 noiembrie.

Cea mai mare sumă raportată până acum a fost alocată în Texas, statul în care SpaceX are sediul și numeroase facilități pentru activitățile sale spațiale și pentru serviciul Starlink.

Elon Musk susține candidați republicani în curse strânse

Ken Paxton, procurorul general al Texasului și candidat republican pentru Senatul SUA, a beneficiat de 247.595 de dolari din partea America PAC începând cu 20 august. Paxton candidează împotriva democratului James Talarico, într-o cursă considerată competitivă.

Un alt beneficiar important este senatoarea republicană Susan Collins, din Maine. America PAC a cheltuit 170.224 de dolari pentru campania acesteia. Collins, președinta Comisiei pentru alocări bugetare a Senatului, se confruntă cu democratul Troy Jackson.

În Ohio, America PAC a cheltuit 105.675 de dolari pentru materiale electorale destinate campaniei senatorului republican Jon Husted, care încearcă să-și păstreze mandatul în fața fostului senator democrat Sherrod Brown.

Husted și Collins fac parte din Comisia pentru alocări bugetare, care are un rol important în stabilirea finanțării federale pentru proiecte și contracte guvernamentale.

Elon Musk finanțează și curse pentru Camera Reprezentanților

America PAC a direcționat fonduri și către mai mulți republicani care candidează pentru Camera Reprezentanților. Printre aceștia se numără Scott Perry și Ryan Mackenzie din Pennsylvania, Tom Kean din New Jersey, Jennifer Kiggans din Virginia, Mike Lawler din New York și Derrick Van Orden din Wisconsin.

Documentele depuse arată că toate cheltuielile raportate în seara de 2 septembrie au fost încadrate la categoria „printing”. Acestea ar putea include materiale pentru campanii prin poștă, cărți poștale, afișe, materiale pentru canvassing și alte produse electorale.

Implicarea lui Elon Musk în alegerile din SUA a atras deja critici din partea democraților. America PAC a cheltuit peste 90.000 de dolari pentru materiale împotriva lui Chris Pappas, reprezentant democrat din New Hampshire și candidat la Senat.

Pappas l-a criticat în trecut pe Musk pentru activitatea sa în cadrul Department of Government Efficiency, iar campania sa susține că miliardarul încearcă să influențeze rezultatul cursei senatoriale.