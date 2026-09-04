Ursula von der Leyen se pregătește să anunțe un ajutor financiar de 200 de milioane de euro pentru Groenlanda

După victoria la referendum a celor care se opun aderării Islandei, Uniunea Europeană vrea să demonstreze că rămâne o prezență puternică în Atlanticul de Nord. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să viziteze Groenlanda în acest weekend, potrivit Le Figaro.

În timpul acestei călătorii, șefa Comisiei Europene urmează să anunțe un nou pachet de ajutor de 200 de milioane de euro pentru insulă, potrivit Financial Times. Acest program de finanțare acoperă anii 2026 și 2027, potrivit a doi oficiali europeni informați cu privire la vizită. Fondurile ar urma să fie investite în materii prime critice, energie regenerabilă, cabluri submarine, legături prin satelit și centre de date.

O parte din fonduri ar urma să fie alocată și guvernului groenlandez pentru a-i îmbunătăți administrația, a specificat unul dintre oficiali. Aceste 200 de milioane de euro se adaugă celor 225 de milioane de euro deja alocate Groenlandei în cadrul actualului buget comun european pentru perioada 2021-2027.

În paralel, Ursula von der Leyen va semna și o declarație care vizează consolidarea legăturilor economice dintre UE și această insulă arctică cu doar 57.000 de locuitori – care constituie o parte autonomă a Regatului Danemarcei – în timp ce Bruxelles-ul încearcă să-și consolideze sprijinul politic pentru Groenlanda în urma amenințărilor repetate de anexare din partea președintelui american Donald Trump.