NVIDIA schimbă regulile pentru PC-uri: primele laptopuri cu RTX Spark apar în octombrie. Ce pot face noile computere AI

Miza este importantă pentru modul în care vom folosi calculatoarele în următorii ani: NVIDIA vrea ca PC-ul să poată rula local modele AI și agenți capabili să execute sarcini, păstrând mai multe date pe dispozitiv și reducând dependența de servicii cloud, transmite Reuters.

AI-ul se mută din cloud în PC

RTX Spark este construit în jurul unui supercip care combină un procesor Grace cu un GPU bazat pe arhitectura Blackwell. Configurația poate ajunge la 20 de nuclee CPU, 6.144 de nuclee GPU și până la 128 GB de memorie unificată.

NVIDIA anunță o performanță de până la 1 petaflop pentru AI în FP4. Un avantaj important este memoria unificată, la care pot avea acces atât procesorul, cât și placa grafică.

Potrivit companiei, această configurație permite rularea locală a unor modele lingvistice cu până la 120 de miliarde de parametri, inclusiv cu ferestre de context de până la un milion de tokeni în anumite scenarii.

Pentru utilizator, asta poate însemna răspunsuri mai rapide și o mai mare parte din procesarea AI realizată pe propriul computer. În același timp, datele nu trebuie trimise automat către centre de date pentru fiecare operațiune.

Primele laptopuri ajung în octombrie

NVIDIA a confirmat că primele PC-uri Windows cu RTX Spark vor fi lansate în octombrie. Lenovo și Acer sunt printre producătorii care pregătesc noile sisteme, iar la IFA 2026 au fost prezentate deja mai multe modele și concepte.

Lenovo a anunțat modelele Yoga Pro 9n și Yoga 9n 2-in-1, în timp ce Acer a prezentat un desktop compact bazat pe RTX Spark.

NVIDIA spune că șase producători au sisteme programate pentru luna octombrie, iar în ecosistemul RTX Spark sunt implicate și companii precum ASUS, Dell, HP, Microsoft Surface și MSI.

Laptopuri subțiri, dar cu putere mare

RTX Spark nu este conceput doar pentru desktopuri. NVIDIA spune că laptopurile pot avea o grosime de numai 14 milimetri și o greutate de aproximativ 1,36 kilograme, în funcție de configurație.

Compania le poziționează simultan pentru creatori de conținut, dezvoltatori AI și gameri. Platforma poate accelera aplicații de creație, procesarea video și modelele AI, dar păstrează și funcțiile grafice RTX pentru jocuri.

NVIDIA susține că sistemele pot rula jocuri AAA la 1440p și peste 100 de cadre pe secundă în anumite condiții, folosind tehnologii precum ray tracing, DLSS și Reflex. Aceste valori sunt însă furnizate de producător și vor trebui verificate prin teste independente după lansare.

Posibilitatea de a rula local modele AI: de ce contează pentru utilizator

Direcția este similară cu schimbarea produsă de procesoarele Apple Silicon: tot mai multe operațiuni care necesitau componente separate sau servere puternice sunt concentrate într-un singur sistem eficient.

Apple promovează deja posibilitatea de a rula local modele AI și agenți pe cele mai noi computere Mac. NVIDIA încearcă să ofere o alternativă în universul Windows, combinând AI-ul local cu ecosistemul CUDA și tehnologiile RTX.

Diferența ar putea deveni importantă mai ales pe măsură ce agenții AI vor putea executa singuri sarcini mai complexe. NVIDIA și Microsoft lucrează inclusiv la integrarea unor agenți nativi pentru Windows, care pot funcționa în fundal și pot utiliza resursele computerului sub controlul sistemului de operare.

Rămâne însă o întrebare esențială: cât vor costa noile laptopuri RTX Spark. Prețurile finale pentru modelele comerciale nu sunt încă principalul element anunțat, iar configurațiile cu până la 128 GB de memorie unificată indică un segment premium.

Dacă NVIDIA reușește să ofere această putere într-un laptop la un preț accesibil, RTX Spark ar putea fi unul dintre cele mai importante pariuri pentru transformarea PC-ului într-un adevărat dispozitiv personal de inteligență artificială.