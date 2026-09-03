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NVIDIA vrea ca PC-urile personale să lucreze împreună pentru agenții AI

NVIDIA a prezentat joi la IFA 2026, la Berlin (Germania), unul dintre cele mai importante târguri internaționale de tehnologie de consum, o soluție prin care mai multe calculatoare personale din aceeași rețea pot colabora pentru a procesa sarcini de inteligență artificială.
NVIDIA vrea ca PC-urile personale să lucreze împreună pentru agenții AI
sursă foto: NVIDIA
Petre Apostol
03 sept. 2026, 21:01, Știrile zilei
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Ideea pornește de la faptul că, în multe locuințe, există mai multe calculatoare care nu sunt utilizate permanent. NVIDIA estimează că în mai mult de jumătate dintre gospodăriile din Statele Unite ale Americii există cel puțin două PC-uri, ceea ce înseamnă că o parte din capacitatea de procesare a acestora rămâne nefolosită.

Sistemul denumit PAIR (Personal AI Router) poate identifica în rețeaua locală calculatoarele compatibile și poate direcționa către acestea anumite sarcini de calcul. Astfel, un utilizator care lucrează pe principalul său PC nu trebuie neapărat să consume toate resursele acestuia pentru rularea unui agent AI.

Sistemul este conceput în special pentru scenariile în care agenții AI împart o sarcină complexă în mai multe sub-sarcini. De exemplu, un agent care trebuie să organizeze o căsuță de e-mail poate împărți activitatea între mai mulți subagenți, iar PAIR poate distribui aceste operațiuni către calculatoarele disponibile din rețeaua locală.

În acest fel, un PC care nu este folosit în acel moment poate contribui cu puterea sa de procesare, în timp ce calculatorul principal rămâne disponibil pentru alte activități, precum lucrul sau jocurile.

Potrivit companiei, NVIDIA PAIR poate fi utilizat împreună cu platforme precum Ollama și LM Studio și este disponibil în versiune beta pentru Windows, macOS și Linux. Soluția este compatibilă cu plăci GeForce RTX începând cu seria RTX 20, cu anumite plăci RTX PRO, precum și cu sistemele DGX Spark și calculatoarele Apple echipate cu cipuri M4 sau mai noi.

Conceptul face parte din strategia compeniei de a muta o parte tot mai mare a procesării AI de pe serverele din cloud direct pe dispozitivele utilizatorilor.

Compania a anunțat joi la IFA 2026 și instrumente pentru simplificarea rulării locale a agenților AI, precum și optimizări pentru llama.cpp și vLLM, despre care susține că pot crește semnificativ viteza de inferență pe anumite sisteme.

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