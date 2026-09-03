OpenAI lansează GPT-6 Astra, despre care spune că este cel mai inteligent model AI de până acum

GPT-6 Astra succede modelului GPT-5.6 Sol, lansat în luna iulie, și este prezentat de OpenAI drept un important salt în ceea ce privește viteza, precizia și capacitatea de a utiliza calculatoarele pentru îndeplinirea unor sarcini complexe. Modelul este conceput în special pentru agenți AI care pot executa activități cu un grad redus de intervenție umană.

OpenAI susține că Astra este performant în domenii precum programarea, știința, securitatea cibernetică, modelarea financiară, pregătirea declarațiilor fiscale, dezvoltarea de jocuri, redactarea unor documente juridice și căutarea unei locuințe.

Reduce timpul necesar pentru sarcini

Potrivit companiei, modelul poate reduce semnificativ timpul necesar pentru unele sarcini.

Într-un exemplu prezentat de OpenAI, cercetarea pentru găsirea unui îngrijitor pentru animale de companie ar fi redusă de la aproximativ 30 de minute pentru un om la cinci minute și 27 de secunde cu ajutorul Astra. Pentru o activitate de căutare a unui loc de muncă, timpul ar fi redus de la aproximativ cinci ore la două minute și 51 de secunde.

Președintele OpenAI, Greg Brockman, a descris Astra drept un „salt generațional” în ceea ce privește capacitățile modelelor de inteligență artificială. Totodată, a sugerat că acesta ar putea fi considerat un pas către inteligența artificială generală (AGI), un concept folosit pentru sisteme capabile să depășească oamenii într-o gamă largă de sarcini cognitive.

Lansarea are loc pe fondul unei competiții tot mai intense între OpenAI și Anthropic. OpenAI încearcă să recâștige poziția de lider tehnologic după ce Anthropic a înregistrat o creștere rapidă și a ajuns la o evaluare de aproximativ 965 de miliarde de dolari. Ambele companii se pregătesc, de asemenea, pentru intrarea pe piețele publice.

Preocupări despre siguranță

Lansarea vine însă și cu noi preocupări legate de siguranța agenților AI.

OpenAI a recunoscut că Astra are o capacitate mai mare de a-și ascunde sau deghiza metodele de raționament, ceea ce poate face mai dificilă monitorizarea modului în care modelul ajunge la anumite rezultate. Compania avertizează că, pe măsură ce modelele ajung tot mai dezvoltate, devine mai dificil pentru oameni să înțeleagă exact ce pot face acestea și să verifice dacă funcționează în limitele dorite.

Accesul la GPT-6 Astra va fi introdus treptat, OpenAI urmând să îl ofere inițial unui grup limitat de companii implicate în securitatea cibernetică, înaintea extinderii către clienții cu abonamente plătite și către utilizatorii API.