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Darline Graham câștigă alegerile din Carolina de Sud în locul fratelui său decedat, Lindsey Graham

Senatoarea Darline Graham, o nou-venită în politica americană, a câștigat marți alegerile primare republicane speciale din Carolina de Sud pentru un loc în Senatul SUA, potrivit unei proiecții realizate de Associated Press.
Darline Graham câștigă alegerile din Carolina de Sud în locul fratelui său decedat, Lindsey Graham
foto: X
Laura Buciu
26 aug. 2026, 07:24, Știri externe
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Graham, care fusese numită pentru a ocupa temporar locul deținut anterior de fratele său, regretatul senator Lindsey Graham, l-a învins în turul decisiv pe reprezentantul Ralph Norman, un conservator vocal și membru al grupării Freedom Caucus, potrivit ABC News.

Candidatura lui Darline Graham a beneficiat de susținerea președintelui Donald Trump, sprijin considerat important în cursa republicană.

În alegerile generale din noiembrie, Graham o va înfrunta pe candidata Partidului Democrat, Annie Andrews. Rezultatul scrutinului va decide cine va ocupa mandatul de senator reprezentând Carolina de Sud.

Victoria lui Graham vine după alegerile primare speciale republicane desfășurate la începutul acestei luni, în urma cărora ea și Norman s-au calificat pentru turul decisiv.

„Ultimele săptămâni au fost o perioadă incredibil de dificilă pentru familia noastră, dar știți ce? Am reușit”, a spus ea, adăugând că simte „emoții amestecate”, având în vedere durerea cauzată de decesul fratelui său, Lindsey.

A transformat statutul de outsider în atu

În timp ce i-a mulțumit lui Dumnezeu, susținătorilor ei principali și familiei sale, Graham i-a mulțumit cu entuziasm lui Trump pentru sprijinul și susținerea sa, descriind „legătura” dintre fratele ei și președinte și spunând mulțimii, în urale zgomotoase, „Carolina de Sud este cu adevărat țara lui Trump”.

Graham a prezentat statutul ei de outsider ca un atu, indicând totodată sprijinul lui Trump ca fiind unul dintre motivele cheie pentru care conservatorii ar trebui să o susțină pentru un mandat complet. Trump a oferit mai mult decât o simplă susținere pe rețelele de socializare: a zburat la Myrtle Beach pentru un miting vineri, într-una dintre primele sale opriri majore în campanie în timpul alegerilor intermediare din 2026.

Lăudată de Donald Trump

„Acum, criticii spun că nu ar trebui să candidez pentru Senat. Spun că nu sunt politician. Știți ce spun? Vinovată de acuzații”, a spus Graham în timpul mitingului, în urale. „Și, apropo, președintele Trump nu a mai ocupat niciodată o funcție electivă și cred că a făcut o treabă al naibii de bună”.

Trump, mai târziu, a lăudat-o pe Graham cu efuziune, spunând că „ea știe doar cum să pună America pe primul loc”.

 

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