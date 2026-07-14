Sora republicanului Lindsey Graham va duce la bun sfârșit mandatul acestuia în Senat după decesul său

Darline Graham Nordone va duce la bun sfârșit mandatul de senator al lui Lindsey Graham, care a murit la sfârșitul săptămânii trecute. Anunțul a fost făcut de guvernatorul Carolinei de Sud, Henry McMaster.

„Astăzi, conform legii, este datoria și onoarea mea să numesc pe cineva care să-l înlocuiască pe acest om irezistibil, acest om de neînlocuit, acest om extraordinar, pentru restul mandatului său”, a declarat McMaster, republican, în cadrul unei conferințe de presă alături de sora lui Graham, scrie NBC News.

„Lindsey a avut grijă de sora lui mai mică cu mulți ani în urmă. Este o onoare pentru mine să o rog pe sora lui mai mică, Darline Graham, să-i ducă la bun sfârșit munca acum”, a mai spus el.

Senator Lindsey Graham spent a lifetime fighting for our state and our country. Today, it was my honor to appoint Darline Graham to complete his term and carry forward his legacy of service. pic.twitter.com/aqqYs5bAlV — Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) July 13, 2026

Sora lui Lindsey Graham a salutat această decizie, iar două surse au declarat pentru NBC News că ea va depune jurământul în cursul zilei de marți.

Odată cu acest pas, Graham Nordone va deveni prima femeie senator din Carolina de Sud.

Graham Nordone va duce la bun sfârșit mandatul de șase ani al fratelui său, care se va încheia la începutul anului viitor, pe 3 ianuarie.

Lindsey Graham a murit „în urma unei boli scurte și subite”

La sfârșitul săptămânii trecute, Lindsey Graham, senator de lungă durată din Carolina de Sud și unul dintre aliații președintelui american Donald Trump, a murit la vârsta de 71 de ani „în urma unei boli scurte și subite”, a anunțat duminică dimineața biroul său.

Ulterior, Associated Press a relatat că acesta ar fi decedat în urma unei rupturi de aortă, potrivit medicului legist. Totuși, cauza oficială a decesului va fi dezvăluită după testele toxicologice și microscopice.

Graham era președintele Comisiei pentru buget din Senat și intenționa să candideze în noiembrie pentru un al cincilea mandat.