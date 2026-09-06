Prima pagină » Știri externe » Ambasadorul SUA în Israel: Nu există niciun plan pentru strămutarea forțată a palestinienilor din Gaza

Ambasadorul SUA în Israel: Nu există niciun plan pentru strămutarea forțată a palestinienilor din Gaza

Ambasadorul Statelor Unite în Israel, Mike Huckabee, susține că nu există niciun plan pentru a-i obliga pe palestinieni să părăsească Fâșia Gaza. Doi miniștri israelieni au propus însă în această săptămână migrarea populației din enclavă.
Ambasadorul SUA în Israel: Nu există niciun plan pentru strămutarea forțată a palestinienilor din Gaza
Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, în timpul vizitei la Turmus Ayya/sursa foto: X - @GovMikeHuckabee
Maria Miron
06 sept. 2026, 18:33, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Pot să vă spun categoric că nu există niciun plan al israelienilor de a-i strămuta pe oameni din Gaza împotriva voinței lor”, a declarat Mike Huckabee sâmbătă, în Turmus Ayya, un oraș palestinian din Cisiordania, potrivit Reuters.

Ambasadorul american a precizat însă că palestinienii care doresc să plece din Gaza ar trebui să aibă această posibilitate.

„Dacă oamenii doresc să plece, ar trebui să aibă dreptul să plece”, a spus Huckabee.

„Nimeni nu vorbește despre o strămutare forțată”

Diplomatul american a insistat asupra diferenței dintre plecarea voluntară și obligarea populației să părăsească teritoriul.

„Nimeni nu sugerează că va exista o strămutare forțată. Israelienii nu o fac. Americanii, cu siguranță, nu o fac. Nu cunosc pe nimeni care să susțină acest lucru”, a declarat ambasadorul SUA.

Miercuri, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat  că, în cele din urmă, nu există „o soluție reală pentru Gaza” fără migrarea populației.

O zi mai târziu, ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a prezentat un plan pe șapte ani pentru ceea ce el numește „emigrarea voluntară” a locuitorilor Fâșiei Gaza.

1,86 milioane de palestinieni ar urma să „migreze”

Planul prezentat de Ben-Gvir, denumit „Deconectarea 710”, prevede încurajarea plecării din Gaza a aproximativ 1,86 milioane de persoane într-o perioadă de șapte ani.

Propunerea include crearea unei structuri guvernamentale dedicate, acorduri cu statele care ar urma să primească palestinieni, stabilirea unor rute de migrație și acordarea de sprijin financiar celor care pleacă.

Ben-Gvir, liderul partidului de extremă dreapta Otzma Yehudit și aliat al premierului Benjamin Netanyahu, a anunțat că, dacă formațiunea sa va face parte din viitorul guvern după alegerile din 27 octombrie, va cere înființarea unui Minister al Migrației.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
GSP.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Ce decizii se vor lua pentru apărarea României
Gandul
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
Cancan
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Lucrezi în weekend? Ce drepturi ai în 2026. Angajatorul trebuie să îți acorde aceste beneficii
CSID
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia