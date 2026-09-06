Ambasadorul SUA în Israel: Nu există niciun plan pentru strămutarea forțată a palestinienilor din Gaza

„Pot să vă spun categoric că nu există niciun plan al israelienilor de a-i strămuta pe oameni din Gaza împotriva voinței lor”, a declarat Mike Huckabee sâmbătă, în Turmus Ayya, un oraș palestinian din Cisiordania, potrivit Reuters.

Ambasadorul american a precizat însă că palestinienii care doresc să plece din Gaza ar trebui să aibă această posibilitate.

„Dacă oamenii doresc să plece, ar trebui să aibă dreptul să plece”, a spus Huckabee.

„Nimeni nu vorbește despre o strămutare forțată”

Diplomatul american a insistat asupra diferenței dintre plecarea voluntară și obligarea populației să părăsească teritoriul.

„Nimeni nu sugerează că va exista o strămutare forțată. Israelienii nu o fac. Americanii, cu siguranță, nu o fac. Nu cunosc pe nimeni care să susțină acest lucru”, a declarat ambasadorul SUA.

Miercuri, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că, în cele din urmă, nu există „o soluție reală pentru Gaza” fără migrarea populației.

O zi mai târziu, ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a prezentat un plan pe șapte ani pentru ceea ce el numește „emigrarea voluntară” a locuitorilor Fâșiei Gaza.

1,86 milioane de palestinieni ar urma să „migreze”

Planul prezentat de Ben-Gvir, denumit „Deconectarea 710”, prevede încurajarea plecării din Gaza a aproximativ 1,86 milioane de persoane într-o perioadă de șapte ani.

Propunerea include crearea unei structuri guvernamentale dedicate, acorduri cu statele care ar urma să primească palestinieni, stabilirea unor rute de migrație și acordarea de sprijin financiar celor care pleacă.

Ben-Gvir, liderul partidului de extremă dreapta Otzma Yehudit și aliat al premierului Benjamin Netanyahu, a anunțat că, dacă formațiunea sa va face parte din viitorul guvern după alegerile din 27 octombrie, va cere înființarea unui Minister al Migrației.