Bătălia pentru resursele din Groenlanda. Ursula von der Leyen încearcă să blocheze influența lui Trump

Întâlniri cu liderii din Groenlanda și Danemarca

Pe agenda vizitei se află o plimbare cu barca printre aisberguri, o serie de întâlniri cu premierul Groenlandei și premierul Danemarcei, precum și semnarea unei declarații comune între UE și Groenlanda, potrivit Le Figaro.

Pe parcursul vizitei, von der Leyen va transmite același mesaj: acest teritoriu trebuie să își construiască viitorul alături de Europa, nu de Statele Unite.

Un parteneriat „crucial” pentru Europa

„Ceea ce se întâmplă în Arctica afectează direct restul Europei, iar un parteneriat puternic cu Groenlanda este crucial pentru poziția noastră în regiune”, a declarat comisarul european Josef Sikela, care participă, de asemenea, la vizită.

Dorința lui Donald Trump de a obține Groenlanda a provocat o criză majoră la începutul acestui an.

Luați prin surprindere, europenii au văzut cum aliatul lor tradițional, pe care se bazează pentru securitate, a început să îi amenințe. În apogeul crizei, președintele american a evocat chiar posibilitatea de a recurge la „forță” pentru a prelua teritoriul cu 57.000 de locuitori, provocând îngrijorare în UE și NATO.

Un nou pachet de 200 de milioane de euro pentru Groenlanda

Tensiunile au scăzut abia după formarea unui grup de lucru danezo-groenlandezo-american care încearcă să găsească o soluție durabilă pentru această situație. Au trecut șapte luni de atunci, însă europenii nu au renunțat la mesajele de solidaritate față de Groenlanda și Danemarca, conștienți că aceste amenințări ar putea reveni în orice moment.

Declarațiile sunt însoțite de promisiuni de investiții. Președinta Comisiei Europene ar putea anunța în timpul vizitei un nou pachet financiar de 200 de milioane de euro pentru Groenlanda.

Vizita coincide cu începutul exercițiului Arctic Shield, la care participă militari din zece state NATO. „Este o coincidență care nu este deloc neglijabilă”, consideră Mikaa Blugeon-Mered, cercetător în geopolitică la Universitatea din Quebec.

Presiunea americană asupra Groenlandei nu a dispărut

Semnalul este cu atât mai important cu cât presiunea americană, deși mai discretă după vizita din mai a emisarului special al lui Donald Trump pentru Groenlanda, Jeff Landry, nu a dispărut.

„Am primit în fiecare lună cărți poștale de la Trump sau rudele sale despre Groenlanda, care arată că nu au uitat”, a declarat Blugeon-Mered.

În august, informațiile din presă despre pregătirile unei companii petroliere americane pentru foraje într-o zonă izolată din estul insulei au reînviat temerile.

Proiectul, derulat de o companie din Texas pe baza unor licențe emise înainte de moratoriul din 2021 privind explorarea și extracția hidrocarburilor, îi îngrijorează pe localnici și autorități. Acestea nu au aprobat deocamdată primul foraj explorator, invocând motive procedurale.

UE vrea acces la resursele minerale ale Groenlandei

Dependentă economic de Danemarca și de sectorul pescuitului, Nuuk încearcă în prezent să dezvolte industriile extractive care ar putea contribui la obținerea unei autonomii mai mari.

În prezent, aproximativ 135 de licențe miniere sunt deținute de peste 60 de companii, însă doar două mine sunt operaționale. Aici vrea UE să joace un rol, încercând să obțină acces la acest portofoliu.

Bruxelles speră că promisiunile de investiții vor permite, pe de o parte, consolidarea unei relații de încredere cu Groenlanda și, pe de altă parte, diversificarea accesului Europei la materiile prime critice, în prezent strâns legat de China.

În paralel, UE dorește să încurajeze dezvoltarea unor proiecte de turism sustenabil și îmbunătățirea conectivității teritoriului.

Întâlniri cu liderii din Groenlanda, Danemarca și Insulele Feroe

Pe lângă premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, Ursula von der Leyen se va întâlni și cu șeful Guvernului Insulelor Feroe, Beinir Johannesen.

Danemarca, Insulele Feroe și Groenlanda vor avea luni și marți, la Nuuk, reuniunea lor bianuală privind relațiile din cadrul Regatului Danemarcei. Cele trei teritorii reprezintă entitățile constitutive ale regatului.