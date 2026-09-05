„Britanicii și-au pierdut mințile”: Ambasadorul american în Israel acuză guvernul Marii Britanii de antisemitism

Sâmbătă, Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a acuzat guvernul britanic, un aliat al Washingtonului, de antisemitism. Acuzația sa vine după ce secretarul de externe al Marii Britanii, Ed Miliband, a descris situația din Gaza drept „îngrozitoare”.

„Ura lor față de evrei nu cunoaște limite”

„Britanicii și-au pierdut mințile. Ura guvernului lor față de evrei nu cunoaște limite”, a scris ambasadorul Mike Huckabee pe X, potrivit AFP.

Miliband, fiul unor refugiați evrei din Marea Britanie, a publicat un videoclip în care discută despre o întâlnire despre Fâșia Gaza. Ministrul de externe a spus că guvernul britanic trebuie să acționeze.

„Sincer, ceea ce se întâmplă este îngrozitor. Știți, poveștile pe care mi le-au spus oamenii, despre medicamente blocate, despre copii care mor în timp ce așteaptă provizii care să le salveze vieți”, spune Ed Miliband în videoclip.

Replica Israelului

Ministerul israelian de Externe l-a acuzat că a ignorat faptele și „a produs un videoclip pentru opinia publică”. Acesta a susținut că 22.500 de tone de provizii medicale au intrat în Gaza de la armistițiul, intrat în vigoare în octombrie 2025 sub presiunea SUA.

Armistițiul a redus semnificativ violența, dar Israelul continuă să atace în mod regulat ceea ce prezintă drept ținte ale mișcării islamiste Hamas, potrivit sursei citate.

Șeful ONU pentru probleme umanitare, Tom Fletcher, a declarat în iunie că, chiar și cu mai mult ajutor care intră în teritoriul palestinian, cantitățile rămân insuficiente.

„Israelul restricționează intrarea produselor pe care le consideră potențial utilizabile în scopuri militare, cum ar fi protezele”, a spus el.

Burnham susține că Starmer a fost prea blând față de Israel

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că predecesorul său, Keir Starmer, a fost prea îngăduitor față de Israel.

Guvernul său a anunțat că are în vedere măsuri ca răspuns la numărul tot mai mare de atacuri ale coloniștilor israelieni împotriva palestinienilor din Cisiordania ocupată. Israelul a afirmat că o astfel de măsură ar declanșa măsuri de represalii, potrivit aceleiași surse.