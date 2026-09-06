Sub presiunea SUA, Netanyahu ordonă desființarea așezărilor neautorizate ale coloniștilor israelieni din Cisiordania

Ordinul lui Netanyahu ar putea viza aproximativ 100 de astfel de așezări, au declarat pentru Reuters surse familiarizate cu situația. Nu a fost stabilit deocamdată un termen pentru desființarea lor.

Este vorba despre mici așezări ridicate de coloniști fără aprobarea oficială a autorităților israeliene, alcătuite de obicei din structuri prefabricate.

Decizia premierului israelian urmează criticilor formulate de ambasadorul Statelor Unite în Israel, Mike Huckabee, față de intensificarea violențelor comise de coloniști împotriva palestinienilor din Cisiordania.

Presiuni americane asupra Israelului

Huckabee a vizitat sâmbătă localitatea palestiniană Turmus Ayya, unde s-a întâlnit cu palestinieni care au cetățenie americană și cu rude ale unor cetățeni americani uciși de coloniștii israelieni.

Ambasadorul, cunoscut pentru sprijinul său față de așezările israeliene din Cisiordania, a cerut ca persoanele implicate în atacurile violente să fie trase la răspundere și i-a descris pe autorii unor astfel de acte drept „teroriști”.

Huckabee a susținut că este vorba despre un grup restrâns de coloniști violenți și că Israelul are propriul interes să pună capăt acestor acțiuni.

Guvernul israelian a condamnat în repetate rânduri violențele comise de coloniști, însă palestinienii și organizațiile pentru drepturile omului spun că autoritățile îi trag rareori la răspundere pe cei implicați.

Ordinul lui Netanyahu provoacă nemulțumire în propriul guvern

Ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, susținător al extinderii așezărilor israeliene în Cisiordania, a confirmat ordinul lui Netanyahu, dar și-a exprimat dezacordul față de această măsură.

Smotrich a precizat că ordinul vizează așezările neautorizate aflate în zonele A și B ale Cisiordaniei, unde trăiește cea mai mare parte a populației palestiniene.

Cisiordania este împărțită în zonele A, B și C în baza Acordurilor de la Oslo, încheiate în anii 1990 între Israel și Organizația pentru Eliberarea Palestinei. Zona A se află sub administrație palestiniană, în Zona B responsabilitățile sunt împărțite între palestinieni și israelieni, iar Zona C se află sub control israelian.

Potrivit organizației israeliene Peace Now, în Cisiordania există aproximativ 340 de așezări neautorizate ale coloniștilor, pe lângă altele 146 de așezări recunoscute oficial de autoritățile israeliene.