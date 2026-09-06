SUA: Acordul nuclear cu Iranul s-ar putea să nu fie încheiat niciodată. „Trebuie să le distrugem capacitățile”

Administrația președintelui Donald Trump nu exclude posibilitatea ca negocierile cu Teheranul să nu conducă la un nou acord nuclear, a declarat Chris Wright, într-un interviu acordat duminică postului ABC News.

SUA, scenariu fără acord nuclear cu Iranul

„S-ar putea să nu existe un acord nuclear. S-ar putea să fie vorba pur și simplu despre distrugerea capacităților lor de a face acest lucru”, a spus oficialul american, referindu-se la posibilitatea ca Iranul să dezvolte o armă nucleară.

Wright a adăugat că un acord ar putea deveni posibil abia în timpul unei viitoare administrații iraniene și că, în acest moment, Washingtonul nu știe dacă și când va putea fi încheiat.

Declarația lui Wright continuă o schimbare de ton observată și la Donald Trump. Președintele american spunea în august că Iranul dorește un acord, dar că este puțin probabil să accepte condițiile pe care Washingtonul le consideră necesare. Săptămâna trecută, Trump a mers mai departe și a spus că nu îl preocupă dacă un acord va fi sau nu încheiat, atât timp cât Iranul nu va ajunge să dețină arma nucleară.

Întrebat dacă aceasta înseamnă că Statele Unite vor continua să lovească Iranul atunci când încearcă să își refacă infrastructura nucleară, Wright a răspuns: „Trebuie să le distrugi capacitățile de a face acest lucru”.

El a susținut că operațiunile americane reduc atât capacitatea Iranului de a dezvolta arme nucleare, cât și posibilitatea de a le utiliza în cazul în care acestea ar fi produse.

Trump preferă un acord

Chris Wright a precizat ulterior că opțiunea preferată de Donald Trump rămâne o soluție negociată. Potrivit oficialului amercian, președintele „preferă întotdeauna să existe o înțelegere negociată și să nu fie folosită o soluție militară decât dacă este absolut necesar”.

Statele Unite încearcă în paralel să intensifice presiunea economică asupra Teheranului, inclusiv prin blocarea exporturilor iraniene de petrol și produse energetice. Potrivit lui Wright, scopul este de a determina fie o schimbare a politicii actualei conduceri de la Teheran, fie o schimbare a regimului.

Schimbarea regimului de la Teheran, obiectiv comun al SUA și Israelului

Schimbarea regimului de la Teheran este și un obiectiv declarat al Israelului. Premierul Benjamin Netanyahu afirma joi că răsturnarea actualei conduceri iraniene este „misiunea principală” care i-a mai rămas Israelului și susținea că atingerea acestui obiectiv este „la îndemână”.

În aprilie, și directorul Mossad, Dadi Barnea, declara că misiunea Israelului în Iran va fi încheiată numai atunci când actualul regim va fi înlocuit.

Războiul împotriva Iranului a început la 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra unor obiective militare, guvernamentale și de infrastructură iraniene. Negocierile desfășurate ulterior pentru găsirea unei soluții diplomatice nu au pus capăt confruntărilor, iar Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, a devenit unul dintre principalele puncte ale conflictului.

Iranul: „Era răspunsurilor proporționale s-a încheiat”

Teheranul a transmis duminică un avertisment dur Washingtonului. Președintele Parlamentului iranian și unul dintre principalii negociatori ai țării, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Iranul nu va mai limita amploarea represaliilor sale la cea a atacurilor primite.

„Era răspunsurilor proporționale s-a încheiat”, a transmis Ghalibaf.

El a avertizat că regulile confruntării s-au schimbat și că orice nouă acțiune împotriva intereselor și securității Iranului va primi de acum înainte un răspuns „mai rapid, mai greu și mai dureros”.

Ghalibaf a făcut declarațiile la o zi după ce forțele americane au lovit trei petroliere iraniene. Atacurile SUA au urmat lansării de către Gardienii Revoluției a unor rachete balistice spre două nave militare americane. Un portavion și un distrugător american au evitat atacurile, iar niciun militar american nu a fost rănit, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Două dintre petrolierele iraniene au fost scoase definitiv din funcțiune, una în apropierea insulei Kharg, important centru petrolier iranian din Golful Persic, iar cealaltă în apropiere de Jask, oraș-port iranian la Golful Oman. O a treia navă a fost distrusă în Golful Oman.

SUA și Iranul, amenințări reciproce

Comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să provoace Iranului costuri economice și mai mari dacă atacurile asupra forțelor americane continuă.

La rândul său, șeful Parlamentului iranian a transmis că eventualele noi atacuri asupra Iranului vor primi represalii mai severe. Oficialul iranian a recunoscut însă și presiunea economică tot mai mare asupra țării, indicând inflația, șomajul, fluctuațiile cursului de schimb și dificultățile cu care se confruntă populația.