Ucraina protestează că pe noua hartă a ONU Crimeea apare separat. Țoiu a văzut altă hartă: „Crimeea este în Ucraina”

Oana Țoiu a scris, duminică, pe X că România a votat în favoarea rezoluției Adunării Generale a ONU privind o reprezentare mai exactă a lumii pe hărți.

„România a votat în favoarea rezoluției Adunării Generale a ONU care promovează o reprezentare mai exactă a lumii pe hărți. Hărțile corecte modelează modul în care vedem lumea. Schimbarea hărții schimbă modul în care percepem și înțelegem lumea”, a transmis ministrul interimar.

Potrivit lui Țoiu, „corectarea distorsiunilor istorice din modul în care reprezentăm lumea ne poate ajuta, de asemenea, să o vedem într-un mod mai fidel realității. Dar tocmai pentru că hărțile ar trebui să fie consecvent exacte – Africa este mult mai mare decât a fost prezentată anterior, iar Crimeea este în Ucraina”.

Romania voted in favour of the UN General Assembly resolution promoting a more accurate representation of the world on maps. Good maps shape how we see the world. Changing the map changes how we perceive and understand the world. Correcting historical distortions in how we… — Toiu Oana (@oana_toiu) September 6, 2026

Ucraina a refuzat să susțină rezoluția

Ucraina s-a abținut de la votul din 4 septembrie, după ce noua hartă, bazată pe proiecția Equal Earth, a reprezentat Crimeea cu gri, într-o culoare diferită de cea folosită pentru restul Ucrainei.

Rusia a ocupat și anexat ilegal Crimeea în 2014, însă peninsula rămâne teritoriu ucrainean în dreptul internațional, potrivit The Kyiv Independent.

Deși harta nu colorează Crimeea în aceeași nuanță cu Rusia, prin modul de reprezentare cromatică sugerează că teritoriul este, într-un anumit fel, separat de Ucraina.

Deputata ucraineană Kira Rudik a criticat reprezentarea, afirmând „în 2026, ONU nu ar trebui să aibă nevoie de un reminder: Crimeea este Ucraina. Rușinos”.

Rezoluția „Correct the Map”, propusă de Togo cu sprijinul Uniunii Africane, a fost adoptată cu 164 de voturi pentru. Ucraina s-a abținut de la vot, alături de Estonia, Georgia, Lituania, Moldova și Serbia. Statele Unite au fost singura țară care a votat împotriva rezoluției.

Ce prevede noua hartă

Rezoluția susține renunțarea treptată la proiecția Mercator, folosită de aproape 500 de ani, în favoarea unor reprezentări care redau mai fidel suprafața continentelor.

Printre modelele promovate se află proiecția Equal Earth, realizată în 2018. Pe o hartă Mercator, Africa și Groenlanda pot părea apropiate ca dimensiune, deși suprafața Africii este, în realitate, de aproximativ 14 ori mai mare decât cea a Groenlandei.

Rezoluția ONU nu obligă statele să renunțe la proiecția Mercator și nu modifică statutul juridic al teritoriilor sau frontierele recunoscute internațional.