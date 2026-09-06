Oana Gheorghiu: Asocierea cu PSD a costat mult Partidul Național Liberal și România

„Trebuie să avem curajul să învățăm din lecțiile trecutului și să nu mai repetăm aceleași greșeli”, a transmis Oana Gheorghiu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Declarația a fost făcută după participarea sa la școala de vară a seniorilor liberali, unde a spus că a discutat despre experiența sa din societatea civilă, motivele care au determinat-o să intre în politică și despre valorile liberale pe care le consideră esențiale. Acestea sunt, în opinia sa, „libertatea individuală, proprietatea privată, antreprenoriatul, statul de drept, investițiile și productivitatea, precum și respectul pentru muncă și pentru banul public”.

Gheorghiu a susținut că PNL are un rol istoric în construirea României moderne și a criticat fosta conducere a partidului pentru apropierea de PSD.

„De dragul unor cuvinte golite de conținut precum «stabilitate» și «interes național», precedenta conducere a partidului a făcut din PNL o anexă la PSD. Odată cu preluarea conducerii partidului de către Ilie Bolojan, PNL și-a recăpătat coloana vertebrală”, a afirmat ea.

Ea a subliniat că, în opinia sa, politicienii trebuie să prioritizeze interesul cetățenilor.

„Obligația politicienilor este să lupte pentru binele oamenilor cinstiți, nu să facă orice compromis posibil doar ca să primească funcții și privilegii”, a transmis Gheorghiu.