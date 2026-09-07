Ministrul Educației, mesaj pentru elevi la început de an școlar: „Nu există niciun motiv și nicio scuză pentru a renunța la educație”

„Dragi elevi, bucurați-vă de educație! Astăzi începe un nou an școlar. Știu că v-ați fi dorit o vacanță mai lungă, că ați fi preferat să dormiți mai mult în această dimineață, că vă întrebați la ce vă folosește această școală. Cu toate acestea, încercați să vă bucurați de șansa de a învăța, de profesori, de colegi, de școală. Indiferent de locul în care v-ați născut, indiferent de cât de mulți sau de puțini bani au părinții voștri, indiferent de etnia voastră, educația vă oferă tuturor o șansă”, a scris Mihai Dimian într-o postare pe Facebook.

Dimian a vorbit și despre diferențele dintre condițiile în care elevii învață acasă.

„Unii aveți acasă mai multe cărți, alții mai puține. Unii aveți propriul birou și propriul calculator, alții nu aveți nici măcar un loc liniștit în care să vă faceți temele. Însă tocmai de aceea aveți nevoie de școală: pentru ca locul din care porniți să nu hotărască locul în care puteți ajunge”, a precizat ministrul.

„Locul din care porniți în această viață nu hotărăște locul în care puteți ajunge”

Mihai Dimian a invocat și propria experiență, arătând că provine dintr-o familie modestă și că a lucrat în timpul facultății pentru a se putea întreține.

„Provin dintr-o familie modestă, dintr-un cartier mărginaș al unui oraș muncitoresc din România. Am lucrat ca ghid turistic și am oferit meditații la matematică și fizică pe perioada facultății pentru a mă putea întreține la studii. În același timp, am încercat să învăț cât mai bine, cât mai mult, și să nu renunț la visurile mele. Iar educația mi-a oferit mult mai mult decât am îndrăznit să-mi imaginez. Am studiat și cercetat în Franța, în Germania, în Statele Unite ale Americii. Am devenit profesor și conducător de doctorat în Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii”, a scris el.

„De aceea, vă repet: locul din care porniți în această viață nu hotărăște locul în care puteți ajunge. Educația este cheia care vă deschide poarta către această lume. O lume mult mai mare decât locul în care v-ați născut, o lume în care vă așteaptă oportunități pe care nu vi le puteți imagina”, a continuat Dimian.

Ministrul Educației le-a cerut elevilor să nu renunțe atunci când apar dificultăți.

„Locul din care porniți în această viață nu hotărăște locul în care puteți ajunge. Educația este cheia care vă deschide poarta către această lume. O lume mult mai mare decât locul în care v-ați născut, o lume în care vă așteaptă oportunități pe care nu vi le puteți imagina. Însă totul pornește de la a înțelege un lucru simplu: locul vostru este la școală! În fiecare zi! Nu va fi un drum ușor. Va fi dificil uneori să înțelegeți anumite concepte, să rețineți anumite cunoștințe, să rezolvați anumite teme. Uneori veți face greșeli și veți fi criticați aspru pentru ele. Alteori veți înregistra un succes și vi se va părea că nimeni nu vă apreciază reușita și efortul depus. Însă nu trebuie renunțați atunci când este greu. Nu există niciun motiv și nicio scuză pentru a renunța la educație”, a subliniat Dimian.

„Nu vă spun că trebuie să fiți cei mai buni din clasă. Vă spun doar să nu renunțați la voi înșivă”, a adăugat el.

Mesaj pentru părinți: „Trimiteți-vă copiii la școală!”

Mihai Dimian s-a adresat și părinților și bunicilor, pe care i-a îndemnat să se asigure că elevii merg zilnic la școală și să le explice importanța educației.

„Dragi părinți și bunici, mă adresez acum dumneavoastră cu o rugăminte la fel de simplă: trimiteți-vă copiii la școală! În fiecare zi! Chiar dacă, cu toate sacrificiile dumneavoastră, nu reușiți să le oferiți copiilor ceea ce vă doriți, puteți face un lucru extraordinar pentru ei și nu vă costă nimic: întrebați-i seara ce au învățat. Spuneți-le că școala este importantă. Spuneți-le să-și respecte profesorii”, a transmis ministrul.

Ministrul le-a mulțumit profesorilor pentru alegerea profesiei și a subliniat că aceștia poartă „o mare responsabilitate”, având în grijă destinul copiilor.

„Nu este suficient să le cerem copiilor să vină la școală. Trebuie să ne asigurăm că le oferim o școală în care ei să simtă că merită să vină, în care ei să își poată realiza potențialul imens pe care îl au”, a precizat Dimian.

El a adăugat că școala trebuie să fie un loc în care fiecare copil este „respectat, sprijinit și încurajat”, indiferent de mediul din care provine, de familie sau de etnie.

La final, ministrul le-a transmis elevilor încă un îndemn: „Priviți către cer pentru a înțelege că nu există limite”.