Accident grav în București. Un copil de 10 ani, rănit după ce trotineta pe care se afla a fost lovită de o mașină

Accidentul a fost semnalat prin apel 112 în jurul orei 18:50, iar la fața locului au intervenit polițiștii Brigăzii Rutiere.

Din primele informații, o femeie în vârstă de 40 de ani conducea autoturismul pe Bd. Lascăr Catargiu, dinspre Piața Romană către Piața Victoriei. La intersecția cu strada General Gheorghe Manu, mașina a intrat în coliziune cu o trotinetă condusă de un minor de 10 ani, transmite Brigada Rutieră.

Copilul a fost transportat la spital

În urma impactului, copilul a fost rănit și transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero.

Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.