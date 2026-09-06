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Accident grav în București. Un copil de 10 ani, rănit după ce trotineta pe care se afla a fost lovită de o mașină

Un copil de 10 ani a fost rănit, duminică seară, într-un accident produs pe Bd. Lascăr Catargiu din Sectorul 1 al Capitalei. Minorul se afla pe o trotinetă care a intrat în coliziune cu un autoturism.
Accident grav în București. Un copil de 10 ani, rănit după ce trotineta pe care se afla a fost lovită de o mașină
Sursa foto: Pixabay - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
06 sept. 2026, 21:37, Social
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Accidentul a fost semnalat prin apel 112 în jurul orei 18:50, iar la fața locului au intervenit polițiștii Brigăzii Rutiere.

Din primele informații, o femeie în vârstă de 40 de ani conducea autoturismul pe Bd. Lascăr Catargiu, dinspre Piața Romană către Piața Victoriei. La intersecția cu strada General Gheorghe Manu, mașina a intrat în coliziune cu o trotinetă condusă de un minor de 10 ani, transmite Brigada Rutieră.

Copilul a fost transportat la spital

În urma impactului, copilul a fost rănit și transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero.

Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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