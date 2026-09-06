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Tragedie într-un bloc din Hunedoara. O femeie a fost găsită moartă după un incendiu puternic izbucnit de la un electrocasnic

Un incendiu puternic a izbucnit, duminică după-amiază, într-un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc de locuințe din orașul Călan, județul Hunedoara. O femeie de 89 de ani a fost găsită decedată în locuință.
Tragedie într-un bloc din Hunedoara. O femeie a fost găsită moartă după un incendiu puternic izbucnit de la un electrocasnic
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
06 sept. 2026, 19:18, Social
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Fumul dens a cuprins casa scării

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent în apartament, iar fumul dens se răspândise atât în locuință, cât și pe o mare parte din casa scării, potrivit ISU Hunedoara.

Pentru stingerea flăcărilor au intervenit echipaje de la subunitățile din Bretea Română și Hunedoara, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și o autospecială de primă intervenție și comandă. La fața locului au fost trimise și echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean.

12 persoane s-au autoevacuat

Din cauza fumului foarte dens, 11 adulți și un minor s-au autoevacuat din bloc.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul, care s-a extins și la o parte a acoperișului. În timpul intervenției, salvatorii au găsit în interiorul apartamentului o persoană decedată. Verificările ulterioare au stabilit că victima era o femeie în vârstă de 89 de ani.

Pompierii au verificat toate apartamentele din apropiere

După stingerea incendiului, pompierii au evacuat fumul de pe casa scării cu ajutorul unui ventilator special. De asemenea, au verificat apartamentele din apropierea locuinței afectate, pentru a se asigura că incendiul nu a provocat și alte pagube și că locatarii se pot întoarce în siguranță în locuințe.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la un aparat electrocasnic din bucătăria apartamentului.

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