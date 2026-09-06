Prima pagină » Social » Avertisment de călătorie de la MAE. Un vulcan a erupt masiv, zborurile au fost date peste cap

Avertisment de călătorie de la MAE. Un vulcan a erupt masiv, zborurile au fost date peste cap

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează, duminică, pe cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Indonezia cu privire la activitatea vulcanică a Muntelui Anak Krakatau, din Strâmtoarea Sunda.
Avertisment de călătorie de la MAE. Un vulcan a erupt masiv, zborurile au fost date peste cap
Sursa foto: X @TrueNorthEvans
Alexandra-Valentina Dumitru
06 sept. 2026, 18:27, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aeroportul din Jakarta, printre cele afectate

Cenușa vulcanică s-a răspândit în mai multe regiuni și a dus la suspendarea temporară a operațiunilor pe mai multe aeroporturi.

Cenușa vulcanică a fost semnalată în spațiul aerian deasupra regiunilor Banten, Jakarta, Java de Vest și Lampung. În acest context, au fost suspendate temporar operațiunile pe mai multe aeroporturi, inclusiv pe Aeroportul Internațional Soekarno-Hatta (CGK) din Jakarta.

MAE le recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor direct cu operatorii aerieni înainte de a se deplasa către aeroport.

Totodată, ministerul recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în apropierea vulcanului și în zonele afectate din Strâmtoarea Sunda, precum și respectarea indicațiilor autorităților indoneziene.

Autoritățile mențin alerta de nivel III

Autoritățile indoneziene mențin nivelul de alertă III (Siaga) pentru Anak Krakatau și recomandă populației să manifeste vigilență.

Printre măsurile recomandate se numără limitarea activităților în aer liber, purtarea măștilor și a protecției pentru ochi. De asemenea, autoritățile avertizează asupra necesității unei prudențe sporite în trafic, din cauza vizibilității reduse și a condițiilor de carosabil.

Unde pot cere ajutor românii

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul Ambasadei României la Jakarta, +62 21 315 43 62, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente este disponibil și telefonul de urgență al Ambasadei României la Jakarta: +62 (0) 811 1216 283.

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale Ambasadei României la Jakarta și ale Ministerului Afacerilor Externe, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat” de către cetățenii români care călătoresc în străinătate.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
GSP.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Ce decizii se vor lua pentru apărarea României
Gandul
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
Cancan
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Lucrezi în weekend? Ce drepturi ai în 2026. Angajatorul trebuie să îți acorde aceste beneficii
CSID
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia