Avertisment de călătorie de la MAE. Un vulcan a erupt masiv, zborurile au fost date peste cap

Aeroportul din Jakarta, printre cele afectate

Cenușa vulcanică s-a răspândit în mai multe regiuni și a dus la suspendarea temporară a operațiunilor pe mai multe aeroporturi.

Cenușa vulcanică a fost semnalată în spațiul aerian deasupra regiunilor Banten, Jakarta, Java de Vest și Lampung. În acest context, au fost suspendate temporar operațiunile pe mai multe aeroporturi, inclusiv pe Aeroportul Internațional Soekarno-Hatta (CGK) din Jakarta.

MAE le recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor direct cu operatorii aerieni înainte de a se deplasa către aeroport.

Totodată, ministerul recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în apropierea vulcanului și în zonele afectate din Strâmtoarea Sunda, precum și respectarea indicațiilor autorităților indoneziene.

🇮🇩 Detik detik moment anak Krakatau erupsi, ga kebayang gimana dulu Krakatau meletus 😭🌋 Batasi kegiatan diluar untuk hari ini ya, jangan lupa masker. Stay safe‼️ pic.twitter.com/o9dGb6j5vf — Mulai Dari Sini (@mulaidarisini26) September 5, 2026

Autoritățile mențin alerta de nivel III

Autoritățile indoneziene mențin nivelul de alertă III (Siaga) pentru Anak Krakatau și recomandă populației să manifeste vigilență.

Printre măsurile recomandate se numără limitarea activităților în aer liber, purtarea măștilor și a protecției pentru ochi. De asemenea, autoritățile avertizează asupra necesității unei prudențe sporite în trafic, din cauza vizibilității reduse și a condițiilor de carosabil.

Unde pot cere ajutor românii

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul Ambasadei României la Jakarta, +62 21 315 43 62, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente este disponibil și telefonul de urgență al Ambasadei României la Jakarta: +62 (0) 811 1216 283.

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale Ambasadei României la Jakarta și ale Ministerului Afacerilor Externe, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat” de către cetățenii români care călătoresc în străinătate.