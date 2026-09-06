Incendiu la o locomotivă lângă Capitală. Circulația trenurilor, blocată după ce linia de contact a fost scoasă de sub tensiune

Incendiul a izbucnit la locomotiva unui tren cu vagoane dozatoare

Potrivit CFR SA, incendiul s-a produs în jurul orei 14:30, la linia 4 din stația CF Buftea. Este vorba despre locomotiva trenului nr. 91108, operat de CFR SA și format din vagoane dozatoare pentru transportul pietrei sparte.

Pentru ca pompierii să poată interveni în condiții de siguranță, linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune pe distanța Periș-Chitila, pe ambele fire de circulație.

Circulația feroviară este afectată temporar

CFR SA precizează că scoaterea de sub tensiune a instalației de electrificare este necesară pentru protejarea echipajelor de intervenție și eliminarea riscului electric din zona în care acestea acționează.

„În aceste condiții, circulația feroviară pe distanța Periș – Chitila este afectată temporar, până la finalizarea intervenției și îndeplinirea condițiilor tehnice necesare pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact”, transmite compania.

La fața locului intervin echipajele de pompieri.