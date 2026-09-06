Incendiu puternic de vegetație în Vrancea. Flăcările au cuprins aproximativ 10 hectare, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Pentru gestionarea incendiului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și Secției de Pompieri Vidra.

Patru autospeciale și o cisternă, trimise la incendiu

Potrivit ISU Vrancea, la fața locului acționează patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și o cisternă.

În dispozitivul de intervenție au mai fost incluse două ATV-uri și două autospeciale de primă intervenție și comandă.

De asemenea, la locul incendiului a fost trimisă și o ambulanță SMURD.

„Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 10 hectare de vegetație uscată”, a transmis ISU Vrancea.

Operațiunea de stingere este în desfășurare, pompierii acționând pentru limitarea și lichidarea focului.