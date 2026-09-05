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Incendii violente de vegetație în Caraș-Severin. Flăcările înaintează rapid spre case, zeci de pompieri intervin

Incendii masive de vegetație uscată afectează, sâmbătă seara, mai multe zone din județul Caraș-Severin. Pompierii intervin atât terestru, cât și aerian, cu sprijinul a două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv), dotate cu sisteme de stingere Bambi Bucket.
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Alexandra-Valentina Dumitru
05 sept. 2026, 20:57, Social
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În zona Băile Herculane, un elicopter a efectuat 36 de aruncări de apă pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit în zona Parcului Național Domogled – Valea Cernei. Pentru sâmbătă, elicopterul și-a încheiat misiunea, potrivit ISU Caraș-Severin.

Al doilea elicopter intervine în zona Petroșnița – Prisian, unde incendiul de vegetație uscată s-a extins rapid din cauza terenului accidentat, a vegetației uscate și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Flăcările se manifestă și pe raza UAT Buchin și înaintează spre localitatea Prisian.

Din cauza riscului de extindere a incendiului către zonele locuite, au fost suplimentate forțele de intervenție. De la Detașamentele de Pompieri Caransebeș și Reșița au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autoturisme de primă intervenție și comandă, un punct de comandă mobil și 24 de pompieri militari.

La intervenție participă și reprezentanți ai autorităților locale, precum și cetățeni din comunitățile afectate.

Intervenția continuă în zona Petroșnița – Prisian. Populația din localitățile învecinate este sfătuită să evite deplasările în zonele cu degajări mari de fum și să respecte indicațiile echipelor de intervenție.

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