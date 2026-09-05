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Incendiu puternic de vegetație în Vaslui. Au ars 12 hectare, iar șapte locuințe au fost salvate

Un incendiu de vegetație uscată și mărăciniș a izbucnit sâmbătă în județul Vaslui. Flăcările au distrus aproximativ 12 hectare de vegetație.
Incendiu puternic de vegetație în Vaslui. Au ars 12 hectare, iar șapte locuințe au fost salvate
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Alexandra-Valentina Dumitru
05 sept. 2026, 21:15, Social
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Incendiul a izbucnit în jurul orei 13:00, în localitatea Mânzați, comuna Ibănești, potrivit ISU Vaslui.

La locul incendiului au intervenit pompierii Detașamentului Bârlad, cu trei autospeciale de stingere și 14 militari, alături de forțe ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ibănești.

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În urma incendiului au ars aproximativ 12 hectare de vegetație uscată și mărăciniș. Prin intervenția pompierilor și a voluntarilor, au fost salvate șapte locuințe, precum și un lan de floarea-soarelui.

Cauza probabilă a incendiului a fost focul deschis în spații deschise.

Pompierii le reamintesc cetățenilor că arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale trebuie făcută doar cu respectarea prevederilor legale și a măsurilor de prevenire a incendiilor. Focul deschis lăsat nesupravegheat poate favoriza propagarea rapidă a incendiilor, în special în perioadele cu vânt sau vegetație uscată.

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