București – Bacău Nord, integral pe autostradă. Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis circulației

Potrivit acestuia, traseul dintre București și Bacău Nord poate fi parcurs acum integral pe autostradă, folosind A3 și A7.

Ultimii 4 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău, redeschiși

Cristian Pistol a precizat, într-o postare pe Facebook, că ultimii aproximativ patru kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău au fost redeschiși circulației.

Sectorul fusese închis temporar pentru executarea conexiunilor dintre tronsoanele de autostradă Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani.

Cu o săptămână înainte, odată cu deschiderea circulației pe tronsonul Adjud – Bacău, fuseseră redați traficului aproximativ 12 kilometri din Varianta Ocolitoare Bacău, până la conexiunea cu DN2F.

Prin deschiderea sectorului rămas, circulația este posibilă din nou pe întreaga variantă ocolitoare, cu o lungime de 16 kilometri.

Pistol: București – Bacău Nord, în mai puțin de trei ore

Una dintre principalele consecințe pentru trafic este crearea unei legături continue de autostradă între Capitală și zona de nord a municipiului Bacău.

„Din acest moment, distanța București – Bacău Nord (310,59 km) se parcurge integral pe autostradă, pe A3 și A7, în mai puțin de 3 ore”, a transmis directorul CNAIR.

Astfel, șoferii care pleacă din București pot ajunge la Bacău Nord fără să părăsească rețeaua de autostrăzi, utilizând A3 și apoi A7.

Deschiderea are o importanță deosebită pentru traficul spre Moldova, A7 fiind proiectată ca principală axă rutieră de mare viteză care va conecta sudul țării cu orașele din est și nord-est.

Centura Bacăului nu va mai trebui închisă pentru următoarea conexiune

Directorul CNAIR a explicat că lucrările efectuate acum la Nodul Rutier Bacău Nord vor elimina necesitatea unei noi restricționări a traficului pe Varianta Ocolitoare atunci când va fi finalizată următoarea secțiune a A7.

Este vorba despre lotul 1, Săucești – Trifești, al tronsonului Bacău – Pașcani.

„Prin realizarea de pe acum a conexiunii în Nodul Rutier Bacău Nord, nu va mai fi nevoie de o nouă închidere a VO Bacău atunci când se va finaliza lotul 1 (Săucești – Trifești) al tronsonului Bacău – Pașcani”, a precizat Cristian Pistol.

Redeschiderea integrală a Variantei Ocolitoare Bacău și punerea în funcțiune a nodului rutier consolidează astfel continuitatea circulației pe A7 și pregătesc conectarea viitoarelor sectoare ale Autostrăzii Moldovei.