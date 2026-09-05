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A murit tatăl Alexandrei Ivanov, tânăra al cărei caz de la Maternitatea Botoșani a revoltat întreaga țară

Virgil Miron, tatăl Alexandrei Ivanov, tânăra de 25 de ani care a murit după ce a fost internată la Maternitatea Botoșani, a încetat din viață. Vestea a fost făcută publică de copiii săi, prin mesaje postate pe rețelele sociale.
A murit tatăl Alexandrei Ivanov, tânăra al cărei caz de la Maternitatea Botoșani a revoltat întreaga țară
Sursa foto: Facebook/Sindicatul Solidaritatea Sanitara din Botosani
Oana Antipa
05 sept. 2026, 18:19, Social
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Fiica acestuia, Ilinca, a publicat un mesaj în care a vorbit despre relația dintre tată și copil și despre suferința pe care părinții o poartă uneori fără să o arate, transmite publicația Botoșăneanul.

Ea și-a descris tatăl drept „stâlpul familiei”, omul de la care ceilalți așteaptă putere chiar și atunci când acesta trece, la rândul său, prin momente de vulnerabilitate.

„Astăzi, un tată a ales să își ocrotească fiica în ceruri”, a scris Ilinca, evocând-o pe sora sa, Alexandra.

Un mesaj a fost publicat și de Vlad Miron, care și-a luat rămas-bun de la tatăl său.

„Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în împărăția Lui, tata. Prea devreme ai plecat”, a transmis acesta.

Decesul lui Virgil Miron a fost anunțat și de către Sindicatul Solidaritatea Sanitară din Botoșani: „Virgil nu a fost doar un coleg și un lider de grupă sindicală. A fost unul dintre cei care au ales să fie alături de colegi, să îi reprezinte și să ducă mai departe, zi de zi, valorile pe care se întemeiază solidaritatea dintre noi”.

Familia trece printr-o nouă tragedie

Decesul lui Virgil Miron reprezintă o nouă pierdere pentru familie, după moartea Alexandrei Ivanov, caz care a provocat o puternică reacție publică la Botoșani și în întreaga țară.

Alexandra avea 25 de ani când a murit după ce fusese internată la Maternitatea Botoșani. Cazul său a atras atenția publică asupra modului în care tânăra a fost îngrijită în spital și a devenit ulterior subiectul unei anchete.

Publicația botoșăneană relatează că dosarul deschis în urma morții Alexandrei nu ajunsese în instanță la trei ani de la decesul tinerei.

Familia, care a cerut de-a lungul timpului lămurirea circumstanțelor în care Alexandra și-a pierdut viața, se confruntă astfel cu un nou moment de doliu.

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