Restricțiile de circulație din Piața Unirii vor fi ridicate înainte de începerea școlii

Ridicarea restricțiilor va permite revenirea traficului la configurația obișnuită, într-o perioadă în care valorile de trafic din București cresc semnificativ odată cu revenirea elevilor la școală, transmite Primăria Sectorului 4.

În paralel, lucrările la noul Planșeu Unirii continuă în interiorul șantierului. Vechea structură, construită în urmă cu aproape 100 de ani și aflată într-o stare avansată de degradare, a fost înlocuită.

Constructorii urmăresc ca până la sfârșitul acestui an să fie finalizată întreaga placă de beton a noului planșeu.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, va oferi detaliile privind ridicarea restricțiilor de trafic, stadiul lucrărilor și următoarele etape ale proiectului în cursul zilei de duminică, într-o conferință de presă.