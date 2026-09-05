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Restricțiile de circulație din Piața Unirii vor fi ridicate înainte de începerea școlii

Restricțiile de circulație instituite la începutul verii în zona Piața Unirii – Cantemir – restaurant Horoscop vor fi ridicate înainte de începerea noului an școlar, potrivit planului anunțat în cadrul lucrărilor de refacere a Planșeului Unirii.
Restricțiile de circulație din Piața Unirii vor fi ridicate înainte de începerea școlii
Daniel Băluță, primarul sectorului 4/sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
05 sept. 2026, 14:38, Social
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Ridicarea restricțiilor va permite revenirea traficului la configurația obișnuită, într-o perioadă în care valorile de trafic din București cresc semnificativ odată cu revenirea elevilor la școală, transmite Primăria Sectorului 4.

În paralel, lucrările la noul Planșeu Unirii continuă în interiorul șantierului. Vechea structură, construită în urmă cu aproape 100 de ani și aflată într-o stare avansată de degradare, a fost înlocuită.

Constructorii urmăresc ca până la sfârșitul acestui an să fie finalizată întreaga placă de beton a noului planșeu.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, va oferi detaliile privind ridicarea restricțiilor de trafic, stadiul lucrărilor și următoarele etape ale proiectului în cursul zilei de duminică, într-o conferință de presă.

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