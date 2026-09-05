Prima pagină » Social » Meseriile pe care inteligența artificială nu le poate înlocui. Ce joburi sunt considerate sigure

Meseriile pe care inteligența artificială nu le poate înlocui. Ce joburi sunt considerate sigure

Inteligența artificială transformă rapid piața muncii, automatizând tot mai multe sarcini, însă anumite profesii rămân mai greu de înlocuit, în special cele care presupun empatie, creativitate, interacțiune umană și rezolvarea unor probleme complexe.
Meseriile pe care inteligența artificială nu le poate înlocui. Ce joburi sunt considerate sigure
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
05 sept. 2026, 12:17, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Piața muncii se schimbă într-un ritm fără precedent, pe măsură ce tehnologia, în special inteligența artificială, preia tot mai multe dintre activitățile realizate până acum de oameni. Casele de marcat cu autoservire au redus nevoia de casieri, iar instrumentele bazate pe AI pot prelua inclusiv o parte dintre sarcinile editorilor, notează DPA.

În acest context, alegerea unei profesii care să ofere siguranță pe termen lung devine tot mai dificilă. Tobias Maier, reprezentant al Institutului Federal German pentru Educație și Formare Profesională (BIBB), subliniază că nicio meserie nu poate fi considerată complet sigură.

„Cu orice loc de muncă, este incert dacă acesta va mai exista peste 40 de ani cu același profil profesional pe care îl are astăzi”, spune Maier, potrivit DPA.

La rândul său, Britta Matthes, reprezentantă a Institutului pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă din Germania, consideră că angajații trebuie să fie pregătiți permanent să se adapteze noilor evoluții, inclusiv celor generate de inteligența artificială.

Ce meserii au cele mai mari șanse să reziste în era AI

Potrivit celor doi specialiști citați de DPA, există mai multe caracteristici care pot face o profesie mai rezistentă la automatizare.

Meseriile care răspund unei nevoi sociale fundamentale sunt printre cele mai stabile. Maier dă ca exemplu sectorul medical, unde va exista în continuare nevoie de specialiști bine pregătiți.

Un alt avantaj îl reprezintă abilitățile sociale, precum empatia și inteligența emoțională. Potrivit lui Maier, acestea rămân importante în domenii precum îngrijirea persoanelor, educația și resursele umane și nu pot fi înlocuite de AI.

Creativitatea este, de asemenea, considerată un atu. Matthes spune că aceasta este esențială pentru apariția unor idei noi și pentru obținerea unui avantaj competitiv.

O altă categorie o reprezintă profesiile care presupun rezolvarea unor probleme complexe. Maier include aici, de exemplu, electricienii care realizează instalații și trebuie să găsească soluții pentru probleme neprevăzute.

Pe de altă parte, experții precizează că AI poate contribui la găsirea unei soluții, dar nu înseamnă neapărat că specialistul uman dispare.

„Instrumentele AI îi pot ajuta să găsească soluția la o problemă complexă de cablare”, explică Matthes, potrivit DPA.

Meseriile considerate în prezent mai greu de înlocuit

Sunt mai multe profesii despre care specialiștii consideră că sunt, în prezent, mai puțin susceptibile să dispară din cauza automatizării:

  • antreprenori de pompe funebre;
  • medici;
  • terapeuți în sănătate mintală;
  • ingineri de mediu;
  • asistenți sociali;
  • meseriași pentru care empatia și contactul direct cu clientul sunt importante, precum pantofarii ortopezi, coaforii și cosmeticienii.

Chiar și domeniile tradiționale sunt însă transformate de tehnologie. Un exemplu în acest sens este reprezentat de brutării, unde utilaje inteligente folosesc camere 3D și AI pentru a măsura în timp real volumul aluatului și pentru a determina momentul optim pentru dospire. Roboții pot modela covrigi sau alte produse și îi pot introduce în cuptoare.

Într-o piață a muncii aflată în schimbare, specialiștii consideră că nu există o singură alegere profesională care să garanteze siguranța pentru întreaga carieră.

De aceea, formarea profesională nu ar trebui să se încheie odată cu finalizarea studiilor sau a calificării. Specialiștii recomandă acumularea continuă de noi competențe, în funcție de interesele și evoluția fiecărei persoane.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.ro
Foamea de bani a statului împinge băncile să închidă robinetul creditării economiei private. Cu cât a crescut apetitul pentru împrumuturi al Guvernului Bolojan în cele 123 de zile de interimat
Gandul
Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară DE URGENȚĂ de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma
Cancan
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Cei 2.600.000 de pensionari români care primesc pensia mai devreme în septembrie 2026. Cine se încadrează
CSID
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia