Meseriile pe care inteligența artificială nu le poate înlocui. Ce joburi sunt considerate sigure

Piața muncii se schimbă într-un ritm fără precedent, pe măsură ce tehnologia, în special inteligența artificială, preia tot mai multe dintre activitățile realizate până acum de oameni. Casele de marcat cu autoservire au redus nevoia de casieri, iar instrumentele bazate pe AI pot prelua inclusiv o parte dintre sarcinile editorilor, notează DPA.

În acest context, alegerea unei profesii care să ofere siguranță pe termen lung devine tot mai dificilă. Tobias Maier, reprezentant al Institutului Federal German pentru Educație și Formare Profesională (BIBB), subliniază că nicio meserie nu poate fi considerată complet sigură.

„Cu orice loc de muncă, este incert dacă acesta va mai exista peste 40 de ani cu același profil profesional pe care îl are astăzi”, spune Maier, potrivit DPA.

La rândul său, Britta Matthes, reprezentantă a Institutului pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă din Germania, consideră că angajații trebuie să fie pregătiți permanent să se adapteze noilor evoluții, inclusiv celor generate de inteligența artificială.

Ce meserii au cele mai mari șanse să reziste în era AI

Potrivit celor doi specialiști citați de DPA, există mai multe caracteristici care pot face o profesie mai rezistentă la automatizare.

Meseriile care răspund unei nevoi sociale fundamentale sunt printre cele mai stabile. Maier dă ca exemplu sectorul medical, unde va exista în continuare nevoie de specialiști bine pregătiți.

Un alt avantaj îl reprezintă abilitățile sociale, precum empatia și inteligența emoțională. Potrivit lui Maier, acestea rămân importante în domenii precum îngrijirea persoanelor, educația și resursele umane și nu pot fi înlocuite de AI.

Creativitatea este, de asemenea, considerată un atu. Matthes spune că aceasta este esențială pentru apariția unor idei noi și pentru obținerea unui avantaj competitiv.

O altă categorie o reprezintă profesiile care presupun rezolvarea unor probleme complexe. Maier include aici, de exemplu, electricienii care realizează instalații și trebuie să găsească soluții pentru probleme neprevăzute.

Pe de altă parte, experții precizează că AI poate contribui la găsirea unei soluții, dar nu înseamnă neapărat că specialistul uman dispare.

„Instrumentele AI îi pot ajuta să găsească soluția la o problemă complexă de cablare”, explică Matthes, potrivit DPA.

Meseriile considerate în prezent mai greu de înlocuit

Sunt mai multe profesii despre care specialiștii consideră că sunt, în prezent, mai puțin susceptibile să dispară din cauza automatizării:

antreprenori de pompe funebre;

medici;

terapeuți în sănătate mintală;

ingineri de mediu;

asistenți sociali;

meseriași pentru care empatia și contactul direct cu clientul sunt importante, precum pantofarii ortopezi, coaforii și cosmeticienii.

Chiar și domeniile tradiționale sunt însă transformate de tehnologie. Un exemplu în acest sens este reprezentat de brutării, unde utilaje inteligente folosesc camere 3D și AI pentru a măsura în timp real volumul aluatului și pentru a determina momentul optim pentru dospire. Roboții pot modela covrigi sau alte produse și îi pot introduce în cuptoare.

Într-o piață a muncii aflată în schimbare, specialiștii consideră că nu există o singură alegere profesională care să garanteze siguranța pentru întreaga carieră.

De aceea, formarea profesională nu ar trebui să se încheie odată cu finalizarea studiilor sau a calificării. Specialiștii recomandă acumularea continuă de noi competențe, în funcție de interesele și evoluția fiecărei persoane.