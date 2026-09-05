Ce platforme AI atrag cei mai mulți utilizatori în România (P)

În luna iulie, chatgpt.com a atras 76,1% din totalul vizitatorilor unici înregistrați de principalele platforme AI, urmat de claude.ai cu 14,2%, gemini.google cu 5,4%, copilot.microsoft cu 2,3% și perplexity.ai cu restul de aproximativ 1,9%, potrivit datelor din Semrush, un instrument de analiză SEO și trafic web folosit pentru monitorizarea vizibilității online. Pentru echipele de digital marketing care lucrează la strategii de vizibilitate în AI, aceste cifre arată clar unde se concentrează publicul din România și unde merită direcționate eforturile, dacă își doresc vizibilitate în AI Search.

Ce arată exact cifrele de vizitatori unici din Semrush?

Semrush a măsurat, pentru luna iulie, vizitatori unici pe cinci domenii, chatgpt.com, claude.ai, gemini.google, copilot.microsoft.com și perplexity.ai. Din totalul de aproximativ 4,73 milioane de vizitatori unici înregistrați de aceste cinci platforme in România, chatgpt.com a concentrat 3,6 milioane, adică peste trei sferturi din întreaga audiență măsurată.

Este important de precizat că „vizitatori unici” numără persoanele care au accesat cel puțin o dată platforma respectivă în perioada măsurată, indiferent de câte interacțiuni au avut. Această distincție contează pentru brandurile care interpretează cifrele: numărul de vizitatori unici arată câți oameni diferiți au accesat o platformă, nu cât timp au petrecut pe ea sau de câte ori s-au întors. O platformă cu mai puțini vizitatori unici poate avea totuși utilizatori mai fideli, care revin des sau stau mai mult la fiecare vizită, deci o audiență mai mică nu înseamnă automat un angajament mai slab.

Cât de departe rămân Copilot și Perplexity?

Copilot.microsoft se oprește la 2,3% din vizitatorii unici, iar perplexity.ai la aproximativ 1,9%. Împreună, cele două platforme reprezintă puțin peste 4% din totalul măsurat, un semnal că, cel puțin în luna iulie, ele nu joacă un rol semnificativ în audiența AI din România, comparativ cu ChatGPT și Claude.

Această pondere mică nu înseamnă lipsă de relevanță pe termen lung, ci arată doar unde trebuie alocată prioritatea imediată. Un brand cu resurse limitate de conținut optimizat pentru AI obține randament mai mare concentrându-se pe ChatGPT și Claude, decât împărțind efortul în mod egal între cinci platforme.

Cum se compară România cu tendința globală?

La nivel global, cota ChatGPT din traficul mondial de website-uri AI generative a scăzut de la aproximativ 76% în iunie 2025 la circa 53% în mai 2026, potrivit raportului Similarweb privind peisajul AI generativ din 2026. În aceeași perioadă, Gemini a depășit un sfert din traficul global, iar Claude a devenit platforma cu cea mai rapidă creștere din categorie.

Cifra globală de 53% pentru ChatGPT este semnificativ mai mică decât cei 76,1% din vizitatorii unici măsurați de Semrush pentru România, în iulie. Piața românească rămâne, deocamdată, mult mai concentrată pe ChatGPT decât piața globală, ceea ce înseamnă că brandurile locale au încă o fereastră în care o strategie GEO axată în principal pe ChatGPT, cu Claude ca a doua prioritate, rămâne eficientă.

Ce înseamnă această distribuție pentru brandurile românești?

Concentrarea aproape totală a audienței pe ChatGPT și Claude, împreună 90,3% din vizitatorii unici măsurați, simplifică prioritizarea pentru brandurile cu resurse limitate. O strategie GEO care acoperă bine aceste două platforme ajunge la marea majoritate a publicului AI din România, fără să fie nevoie de o acoperire uniformă pe toate cele cinci platforme.

Această concentrare poate evolua, așa cum arată tendința globală de fragmentare între ChatGPT, Gemini și Claude. Monitorizarea periodică, nu o singură măsurătoare, rămâne singura modalitate corectă de a ajusta prioritățile pe măsură ce piața se schimbă.

United Media Services urmărește constant evoluția audienței pe platformele AI, pentru a ajuta brandurile partenere să își calibreze investiția în vizibilitate GEO în funcție de unde se află efectiv publicul lor, nu de unde presupun că se află.

Distribuția audienței AI din România arată o piață dominată de ChatGPT, cu Claude clar pe locul doi și Gemini, Copilot și Perplexity rămase mult în urmă. Diferența față de piața globală, unde competiția s-a echilibrat considerabil, arată că brandurile locale au încă o fereastră scurtă în care concentrarea efortului de GEO pe primele două platforme rămâne cea mai eficientă alegere.