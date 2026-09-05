Cozi de camioane la frontiera cu Ucraina. Trafic intens la Galați și timpi mari de așteptare

Poliția de Frontieră Română a anunțat, sâmbătă, că la punctul de trecere a frontierei Galați se circulă cu dificultate pe sensul de ieșire din țară, în special pentru camioane. Autoritățile spun că verificările se desfășoară fără întrerupere, însă numărul mare de transporturi a dus la creșterea timpilor de așteptare.

Șoferilor de camioane li se recomandă să verifice în timp real situația prin aplicația Trafic Online, disponibilă pe site-ul Poliției de Frontieră, și să ia în calcul folosirea altor puncte de trecere a frontierei.

Camioanele pot folosi și alte puncte de frontieră

Pentru a evita aglomerația de la Galați, transportatorii pot utiliza punctele de trecere deschise traficului greu către Republica Moldova sau Ucraina. Pentru Republica Moldova, alternativele sunt Albița, Oancea și Sculeni, iar pentru Ucraina, Siret și Vicovu de Sus.

Trafic îngreunat de măsurile de securitate din Ucraina

Autoritățile române spun că întârzierile sunt provocate de numărul mare de camioane și de măsurile de securitate luate de Ucraina.

Numărul vehiculelor de marfă prezentate la control, multe dintre ele din Ucraina, este mai mare decât poate fi preluat în prezent pe ruta Republica Moldova–Ucraina, prin Reni.

Cum punctele de frontieră Galați, Giurgiulești și Reni sunt foarte apropiate, aglomerația se transmite rapid de la o frontieră la alta. Aproximativ 20 de camioane care au încheiat deja formalitățile de ieșire din România așteaptă pe segmentul dintre punctele de frontieră.

La Reni, autoritățile ucrainene permit intrarea în grupuri de cel mult cinci camioane, astfel încât vehiculele să poată fi dispersate rapid în cazul unui atac. În timpul alertelor aeriene, controalele de frontieră și vamale sunt suspendate complet.

Atacurile din Ucraina au redirecționat camioanele spre Galați

O altă cauză a aglomerației este redirecționarea transportatorilor către Galați după atacurile asupra punctului de trecere a frontierei Orlivka, din Ucraina. Vehiculele care intră în Ucraina pe această rută sunt supuse unor verificări suplimentare.

Polițiștii de frontieră au transmis că urmăresc evoluția situației împreună cu autoritățile din țările vecine: „Menținem un contact permanent cu autoritățile partenere din Republica Moldova și Ucraina pentru adaptarea măsurilor operative de îndată ce situația de pe teritoriul statelor vecine o va permite”.