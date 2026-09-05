Prima pagină » Social » Bărbat mort după ce s-a aruncat de pe Pasajul Obor din București

Bărbat mort după ce s-a aruncat de pe Pasajul Obor din București

Un bărbat a murit, sâmbătă, după ce s-ar fi aruncat de pe Pasajul Obor, din Sectorul 2 al Capitalei.
Bărbat mort după ce s-a aruncat de pe Pasajul Obor din București
Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Laura Buciu
05 sept. 2026, 13:12, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112, în jurul orei 11.30 și s-au deplasat la fața locului.

Un echipaj SMURD a intervenit pentru salvarea bărbatului, însă, în pofida eforturilor depuse, cadrele medicale au constatat decesul acestuia.

Polițiștii au asigurat și delimitat zona, iar cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, pentru stabilirea situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei.

 

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.ro
Avertisment fără precedent al Corinei Drăgotescu: Vine cea mai grea iarnă, cum nu am mai avut din 1990/Cred că nu vom ieși bine
Gandul
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Cancan
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Cei 2.600.000 de pensionari români care primesc pensia mai devreme în septembrie 2026. Cine se încadrează
CSID
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia