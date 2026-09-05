Bărbat mort după ce s-a aruncat de pe Pasajul Obor din București

Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112, în jurul orei 11.30 și s-au deplasat la fața locului.
Un echipaj SMURD a intervenit pentru salvarea bărbatului, însă, în pofida eforturilor depuse, cadrele medicale au constatat decesul acestuia.
Polițiștii au asigurat și delimitat zona, iar cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri.
Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, pentru stabilirea situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei.