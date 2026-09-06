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VIDEO | Petrișor Peiu: Președintele nu își înțelege rostul, atribuțiile constituționale și este dispus să treacă peste orice regulă democratică

Politicianul AUR Petrișor Peiu vorbește pentru Mediafax despre decizia care a surprins lumea politică, relația cu George Simion, politica făcută cu principii și lucrurile pe care nu ar fi dispus să le sacrifice pentru o funcție.
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Iñaki Bratosin
06 sept. 2026, 08:34, Politic
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Senatorul Petrișor Peiu răspunde fără ocolișuri întrebărilor din interviul „Ping Pong” pentru Mediafax, iar unele dintre răspunsuri duc rapid discuția în zonele cele mai sensibile ale politicii. Senatorul vorbește despre economie, AUR, Nicușor Dan, electorat și despre limitele peste care spune că nu ar trece nici pentru mai multă putere.

Economia înaintea politicii

Deși este senator, Peiu spune că economia îl definește mai mult decât politica. Doctor inginer, acesta vorbește despre domeniul în care se simte cel mai bine și despre proiectele pe care încă nu a reușit să le ducă până la capăt. Printre ele se află „Fondul Moldova”, proiect prin care România ar urma să-și instituționalizeze ajutorul internațional acordat Republicii Moldova. Peiu spune că nu a reușit încă să îl introducă pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

„Nu există politician cu care nu aș ieși la o bere”

Când este provocat să numească trei politicieni români cu care ar ieși la o bere, răspunsul lui Peiu schimbă complet regulile jocului, spune că ar ieși la bere cu orice politician român.La selfie-uri, însă, este mult mai selectiv. În afara colegilor de partid, spune că nu ar face fotografii de acest fel cu nimeni.

AUR la guvernare, Peiu, prudent cu funcțiile

Întrebat ce funcții ar accepta sau ar refuza dacă AUR ar ajunge mâine la guvernare, senatorul nu face nominalizări și nu își construiește scenarii. Spune că un politician serios nu poate răspunde la o asemenea întrebare. La fel de direct este și când este întrebat cum ar convinge, în 20 de secunde, un român care consideră AUR un partid extremist. Peiu spune că trebuie verificată definiția extremismului și comparată cu ceea ce este partidul. Concluzia sa: AUR nu are legătură cu extremismul.

Cine îl convinge pe cine?

În relația cu George Simion, Peiu preferă să nu declare un câștigător. Spune că trebuie să existe capacitatea de a se convinge reciproc și, mai ales, de a se respecta. Întrebat cine cedează mai greu într-o asemenea dispută, recunoaște că nu poate da un răspuns concret.

Minciuna care îl deranjează

Peiu identifică și ceea ce consideră a fi una dintre marile minciuni ale politicienilor, afirmația că propunerile lor sunt făcute pentru binele tuturor. Iar lucrurile care îl scot imediat din sărite sunt, spune el, lipsa onestității și populismul. Cea mai mare teamă a sa este să nu ajungă să facă, din motive electorale, tocmai lucrurile pe care și-a promis că nu le va face.

Cine ține cârma AUR?

Dacă AUR ar fi o barcă, Peiu spune că toți ar trebui să verifice să nu ia apă. Cât despre cârmă, aceasta ar trebui ținută pe rând de cei care au capacitatea și viziunea strategică necesare. În afara politicii, spune că și-ar dori să aibă timp să scrie despre ultimele evoluții economice din Europa.

Principiile, mai importante decât popularitatea

Întrebat ce decizii ar lua chiar dacă ar pierde popularitate, Peiu spune că ar susține orice decizie care este în acord cu principiile sale și cu interesul național. Iar dacă ar trebui să rămână un singur lucru în urma sa, spune că și-ar dori să fie considerat un om de onoare, care și-a ținut cuvântul și nu și-a mințit nici electoratul, nici partenerii de discuție.

 

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