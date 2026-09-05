Rogobete: România riscă un nou val de migrație a medicilor dacă le sunt reduse veniturile

El susține că viitoarele reforme din sănătate ar trebui să urmărească inclusiv readucerea în țară a medicilor români plecați peste hotare.

Rogobete invocă scăderea numărului de certificate profesionale

Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Rogobete susține că evoluția solicitărilor pentru documentele profesionale necesare medicilor care intenționează să lucreze în străinătate arată o diminuare a fenomenului în ultimii ani.

Potrivit datelor prezentate de fostul ministru, în 2015, când veniturile din sistemul sanitar erau considerabil mai mici, au fost înregistrate 2.269 de solicitări pentru documente profesionale asociate intenției de a lucra în afara țării.

În 2018, numărul certificatelor profesionale curente eliberate a fost de 1.221, iar în 2023 ar fi ajuns la 822.

Rogobete pune această evoluție inclusiv pe seama creșterii veniturilor și a îmbunătățirii condițiilor din sistemul sanitar.

Fostul ministru avertizează, în acest context, că o eventuală diminuare a veniturilor medicilor ar putea inversa tendința.

„Reducerea veniturilor medicilor nu este doar o problemă salarială. Poate deveni foarte repede o problemă de resursă umană și, în final, o problemă pentru pacienți”, afirmă Alexandru Rogobete.

„România investește ani de zile în formarea unui medic”

Fostul ministru atrage atenția și asupra costurilor și timpului necesare pregătirii personalului medical, argumentând că statul riscă să piardă această investiție dacă medicii nu găsesc în România condiții atractive de muncă și salarizare.

În opinia sa, reducerea veniturilor, combinată cu blocarea unor posturi, ar putea determina profesioniștii din sănătate să se îndrepte către spitale din Germania, Franța sau alte state europene.

Rogobete susține că o reformă a sistemului ar trebui să meargă în direcția opusă: remunerarea corespunzătoare a muncii, adaptarea grilelor salariale în funcție de responsabilitate și de particularitățile specialităților și scoaterea la concurs a posturilor în zonele unde există deficit de personal.

Propune un program pentru repatrierea medicilor

O altă măsură solicitată de fostul ministru este crearea unui program național destinat medicilor români care lucrează în străinătate și care ar putea fi atrași înapoi în sistemul sanitar din țară.

„Avem nevoie de o politică națională prin care medicul român să aibă motive să rămână acasă, iar cel care a plecat să aibă motive să se întoarcă”, afirmă Rogobete.

El respinge ideea reducerii veniturilor ca instrument de reformă și avertizează asupra efectelor pe care o asemenea măsură le-ar putea avea asupra deficitului de personal medical.

„Soluția nu este să tăiem veniturile și apoi să numărăm medicii care pleacă”, susține fostul ministru al Sănătății.

Rogobete concluzionează că România nu își mai permite „un nou val de migrație a medicilor” și consideră că acesta nu trebuie să devină un efect secundar al reformelor din sistemul sanitar.