Daniel Băluță: Restricțiile de circulație din Piața Unirii, ridicate. „Am demonstrat că se poate”

Anunțul a fost făcut de Daniel Băluță pe șantierul Planșeului Unirii. Primarul le-a mulțumit constructorilor pentru mobilizare și pentru ritmul lucrărilor. El a spus că proiectul a demonstrat că lucrările de amploare pot fi realizate într-un timp mai scurt decât se anticipa.

„S-a lucrat mult, s-a lucrat repede și mai ales s-a lucrat bine. Iar rezultatul se vede”, a spus Băluță.

Edilul a amintit că lucrările au început pe 10 iunie 2025 și că proiectul a fost privit inițial de unii drept un șantier care ar putea bloca pentru ani de zile centrul Capitalei.

„Mi s-a spus că va fi un șantier interminabil, că centrul orașului va rămâne blocat, că nu se poate mai repede. Ei bine, am demonstrat că se poate”, a afirmat primarul Sectorului 4.

Lucrările la noul Planșeu Unirii continuă

Potrivit lui Daniel Băluță, intervenția nu a vizat simpla reparație a structurii existente, ci înlocuirea unui planșeu vechi de aproape 100 de ani, aflat într-o stare avansată de degradare.

„Azi, vechiul Planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură”, a spus primarul, subliniind că principalul obiectiv al lucrării este siguranța oamenilor și a infrastructurii din centrul Bucureștiului.

De acum înainte, lucrările se vor desfășura în interiorul șantierului, iar obiectivul administrației este ca până la sfârșitul acestui an să fie finalizată întreaga placă de beton a noului Planșeu.

În paralel, autoritățile intenționează să readucă fântânile din Piața Unirii în poziția inițială, în colaborare cu specialiștii Apa Nova. Ulterior, Primăria Sectorului 4 și Primăria Capitalei urmează să stabilească soluția pentru refacerea Parcului Unirii.

Proiect pentru prevenirea inundațiilor

Daniel Băluță a vorbit și despre un alt proiect desfășurat în zonă, care presupune realizarea unui puț de lansare pentru utilaje de tip TBM (utilaj de tip „cârtiță”). Acestea vor lucra în subteran pentru realizarea traseului unor conducte de preaplin.

Conductele de mari dimensiuni ar urma să preia surplusul de apă al Dâmboviței atunci când va fi necesar și să îl transporte în condiții de siguranță.

„Noi nu avem voie să așteptăm să se întâmple o nenorocire și abia după aceea să căutăm soluții. Trebuie să prevenim și exact asta facem aici”, a declarat Băluță.

Nou acces către stațiile de metrou din Piața Unirii

Un alt proiect anunțat de edil vizează realizarea unei noi căi de acces către stațiile de metrou din Piața Unirii. Proiectul este derulat în colaborare cu Primăria Capitalei și Metrorex, iar în prezent sunt parcurse etapele necesare pentru obținerea autorizației de construire.

Potrivit lui Daniel Băluță, lucrările vor fi organizate astfel încât să nu afecteze traficul rutier și circulația pietonală din zonă.