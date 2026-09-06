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Mașină de sute de mii de euro, căutată în Cehia, găsită la Arad. Cine se afla la volan

Un autoturism evaluat la aproximativ 300.000 de euro, pentru care autoritățile din Cehia emiseseră o semnalare în vederea confiscării, a fost descoperit de polițiștii arădeni. Mașina era condusă de o femeie în vârstă de 27 de ani, din județul Vrancea.
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Oana Antipa
06 sept. 2026, 13:42, Social
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Autoturismul a fost depistat vineri, 4 septembrie, în timp ce se deplasa prin localitatea Horia, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad.

Mașina era înmatriculată în Cehia

La acțiune au participat polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu cei ai Secției 2 Micălaca.

După oprirea autoturismului și efectuarea verificărilor în bazele de date, oamenii legii au constatat că vehiculul, care avea numere de înmatriculare din Cehia, figura ca fiind căutat de autoritățile cehe.

Pe numele autoturismului fusese introdusă o semnalare care prevedea confiscarea acestuia în cazul în care era depistat.

Este vorba despre un Lamborghini Revuelto.

La volan se afla o femeie de 27 de ani din județul Vrancea. IPJ Arad nu a oferit, în comunicatul transmis, informații privind calitatea în care aceasta utiliza autoturismul și nici împrejurările în care vehiculul a ajuns în România.

Sursa foto: IPJ Arad

Autoturismul a fost indisponibilizat

Valoarea vehiculului este estimată de polițiști la aproximativ 300.000 de euro, ceea ce îl plasează în categoria automobilelor cu o valoare foarte ridicată.

În urma verificărilor, autoturismul a fost indisponibilizat de autoritățile române, urmând ca polițiștii să continue cercetările și să stabilească măsurile legale care se impun.

„Autoturismul, în valoare de aproximativ 300.000 de euro, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi luate măsurile legale”, a transmis IPJ Arad.

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