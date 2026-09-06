Incendii de vegetație în mai multe zone din Caraș-Severin: pompierii intervin sprijiniți de resurse aeriene

Una dintre intervenții are loc în zona Băile Herculane – Parcul Național Domogled, unde incendiul se manifestă cu flacără redusă și degajări de fum pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare.

Întrucât focarele nu sunt accesibile pedestru, intervenția s-a desfășurat în principal cu ajutorul unei resurse aeriene din cadrul Inspectoratului General de Aviație. Misiunea aeriană a fost însă întreruptă temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile zborului.

La sol se află o echipă mixtă formată din 10 persoane, pompieri, lucrători silvici și un ranger din cadrul Parcului Național, care asigură supravegherea și coordonarea intervenției.

În zona Petroșnița – Prisian, incendiul care a afectat aproximativ 80 de hectare a fost lichidat.

O altă intervenție este în desfășurare la Delinești, unde pompierii militari acționează pentru limitarea unui incendiu care se manifestă pe o suprafață de aproximativ 20 de hectare.

La misiune participă o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrate cu opt militari, alături de o resursă aeriană din cadrul Inspectoratului General de Aviație și patru lucrători silvici.

Pompierii și celelalte echipe implicate continuă intervențiile pentru limitarea și lichidarea focarelor, precum și pentru monitorizarea zonelor afectate.