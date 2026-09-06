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Incident neobișnuit pe calea ferată. Două trenuri de călători, oprite temporar

Două trenuri de călători au fost oprite temporar duminică seară, în județul Mureș, după ce un copac a căzut pe linia de contact a căii ferate și a luat foc. Pentru intervenția în siguranță a echipelor feroviare, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în zonă.
Incident neobișnuit pe calea ferată. Două trenuri de călători, oprite temporar
sursa foto: CFR SA
Maria Miron
06 sept. 2026, 19:23, Social
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Incidentul s-a produs duminică, în jurul orei 18.00, pe tronsonul feroviar Stânceni – Lunca Bradului, în județul Mureș, au transmis reprezentanții CFR SA.

Pentru ca intervenția să se desfășoare în siguranță, linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune între stațiile Toplița și Răstolița.

Trenul IR 367, care circulă dinspre Budapesta spre Miercurea Ciuc, este oprit temporar în stația Răstolița, iar R 4511, care circulă pe ruta Miercurea Ciuc – Deda, așteaptă reluarea circulației în stația Toplița. Ambele trenuri sunt operate de CFR Călători.

În mod obișnuit, IR 367 circulă pe ruta Budapesta – Brașov, însă traseul său este modificat temporar din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Între Miercurea Ciuc și Brașov, călătorii sunt preluați cu autobuze. Măsura este valabilă până la 15 septembrie.

Echipele CFR intervin pentru reluarea circulației

Din stația Toplița urmează să fie trimisă o drezină pantograf, un utilaj feroviar folosit pentru verificarea și repararea instalației care asigură alimentarea electrică a trenurilor.

Echipele Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov verifică eventualele avarii și intervin pentru remedierea instalației. Circulația va putea fi reluată după repunerea sub tensiune a liniei de contact, în condiții de siguranță.

CFR SA a precizat că va anunța când circulația feroviară va reveni la normal.

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