Proteste față de victoria AfD la alegerile regionale din Germania. Mii de oameni au ieșit în stradă în Berlin și Frankfurt

Poliția din Germania a anunțat, duminică seara, că au fost raportate proteste față de Alternativa pentru Germania (AfD), partid care a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt.

La Frankfurt, aproximativ 2.500 de persoane au ieșit în stradă. Potrivit Yahoo News, protestatarii cer o anchetă privind interzicerea partidului AfD.

Proteste în mai multe orașe

Și la Berlin, sute de oameni au protestat pentru măsuri similare. Proteste au avut loc și la Mainz, din același motiv.

Oamenii au mărșăluit în capitala Germaniei, scandând „Apărați democrația! – Interziceți AfD acum!”. Marșul s-a încheiat la clădirea oficială a parlamentului Saxonia-Anhalt din centrul Berlinului.

Un miting mai amplu împotriva AfD va avea loc luni seară la Poarta Brandenburg. Potrivit poliției, 5.000 de persoane sunt așteptate începând cu ora 18:00, ora locală.

Cel mai bun rezultat obținut de AfD

Potrivit primei proiecții Infratest dimap, AfD obține aproximativ 44,5%, în timp ce CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, se situează la numai 18,5%. AfD își mai mult decât dublează astfel scorul de 20,8% obținut în 2021.

Rezultatul este cel mai bun obținut vreodată de AfD într-un scrutin regional sau federal.