Procuror de rang înalt din Parchetul General al Ucrainei, arestat pentru corupție. Cauțiune de 2,7 milioane de dolari

Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei a decis duminică plasarea lui Serhii Kropyva, adjunct al șefului Departamentului de Cooperare Internațională din cadrul Parchetului General al Ucrainei, în arest preventiv până la 2 noiembrie.

Acesta poate fi eliberat dacă achită o cauțiune de 120 de milioane de hrivne, aproximativ 2,7 milioane de dolari, potrivit Ukrinform.

Dosarul vizează protejarea unor call-centere frauduloase. Anchetatorii susțin că o grupare din care a făcut parte și Kropyva primea mită pentru a permite funcționarea centrelor care înșelau ucraineni și cetățeni străini și spăla apoi banii astfel obținuți.

Procurorii anticorupție ceruseră inițial o cauțiune de 200 de milioane de hrivne, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de dolari. Apărarea procurorului a solicitat respingerea cererii, susținând că acuzațiile nu sunt întemeiate și că suma cerută este imposibil de achitat.

Dacă va plăti cauțiunea, Kropyva va trebui să se prezinte ori de câte ori este convocat de anchetatori, procurori sau judecător, să anunțe schimbarea domiciliului, să predea pașapoartele pentru călătoriile în străinătate și să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare.

Instanța i-a interzis, de asemenea, să comunice cu martorii din dosar, printre care procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, și prim-adjuncta acestuia, Maria Vdovichenko.

Cum funcționa schema

Dosarul face parte din operațiunea „Carthage”, desfășurată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO).

Potrivit NABU, anchetatorii au descoperit o organizație infracțională condusă de un oficial din cadrul Parchetului General, creată la jumătatea anului 2025. Aceasta ar fi inclus atât procurori în funcție, cât și persoane apropiate acestora, fără funcții oficiale.

Membrii grupării sunt suspectați că primeau în mod sistematic mită pentru a nu interveni împotriva unor call-centere ilegale. Acestea desfășurau fraude pe scară largă, iar printre victime se aflau atât cetățeni ucraineni, cât și străini.

Mecanismele folosite pentru spălarea banilor

Banii obținuți ilegal au fost spălați ulterior prin mai multe mecanisme.

Din aceștia, peste 20 de milioane de hrivne (aproximativ 450.000 de dolari) au fost cheltuite pentru proprietăți imobiliare, bijuterii și alte bunuri de valoare.

Alte active, evaluate la cel puțin 12 milioane de hrivne (aproximativ 270.000 de dolari) au fost trecute pe numele unor terțe persoane pentru a ascunde identitatea adevăratului proprietar. Printre acestea se află proprietăți într-un complex de apartamente din apropierea Munților Carpați, pe teritoriul Ucrainei.

În plus, peste 10 milioane de hrivne (aproximativ 225.000 de dolari) au fost depuse în conturile unor persoane apropiate și prezentate drept venituri legale provenite din activități comerciale.

Procurorii: Kropyva, apropiat de șeful Parchetului General

În timpul ședinței de duminică, procurorul SAPO a prezentat în instanță informații potrivit cărora Kropyva ar fi avut o relație apropiată cu procurorul general Ruslan Kravchenko.

Acuzarea susține că discuții interceptate de anchetatori ar arăta că Kropyva organiza și coordona lucrările de renovare la casa în care locuiește procurorul general și comunica direct cu constructorii în legătură cu diferite probleme tehnice.

Procurorul SAPO a mai arătat că Kropyva ar fi ajutat-o pe soția lui Kravchenko să obțină o viză pentru Statele Unite și ar fi participat la organizarea aniversării procurorului general la Madrid. Informațiile reprezintă susținerile acuzării prezentate instanței.

Procurorul general neagă orice implicare

Șeful Parchetului General a negat duminică orice implicare în protejarea call-centerelor ilegale.

„Nu am nicio legătură cu protejarea call-centerelor ilegale, nu am dat instrucțiuni pentru sprijinirea unei asemenea activități și nu mi-am folosit atribuțiile de procuror general în acest scop”, a transmis oficialul ucrainean.

Procurorul general a anunțat că angajatul vizat de ancheta NABU a fost suspendat din funcție și că a cerut pregătirea documentelor necesare pentru demiterea acestuia, subliniind însă că vinovăția acestuia urmează să fie stabilită de instanță.

Ruslan Kravchenko a dispus și verificarea activității Departamentului de Cooperare Internațională, în care lucra adjunctul său, precum și a structurii care se ocupă de combaterea criminalității informatice.

Verificări cu poligraful pentru angajații Parchetului General

În plus, a cerut ca angajații implicați în coordonarea și investigarea dosarelor referitoare la call-centerele ilegale să fie supuși testului cu poligraful. În sistemul ucrainean, rezultatele unor astfel de teste au caracter orientativ și nu reprezintă, prin ele însele, dovada vinovăției. În cazul de față, ele pot fi folosite pentru a identifica eventuale neconcordanțe sau informații care necesită verificări suplimentare.

Decizia privind arestarea preventivă a procurorului Serhii Kropyva poate fi contestată în termen de cinci zile.

NABU a anunțat că, până în prezent, au fost identificați cinci presupuşi membri ai organizației. Ancheta vizează constituirea și conducerea unei organizații infracționale, participarea la aceasta și spălarea bunurilor provenite din activități ilegale.

Investigația continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă există și alți participanți la schemă.