DNA avansează cu ancheta și îi schimbă încadrarea omului de afaceri Fănel Bogos. În dosarul de corupție, implicați mai mulți lideri PNL

Omul de afaceri Fănel Bogos, administratorul Vanbet SRL, cercetat penal de DNA Iași din noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență, este în prezent anchetat pentru instigare la art 13, din legea 78/2000, ceea ce înseamnă determinarea cu intenție a unei persoane să comită o infracțiune asimilată celor de corupție.

Procurorii DNA Iași i-au adus astăzi la cunoștință lui Bogoș noua încadrare juridică, omul de afaceri rămânând sub control judiciar, după ce a fost reținut și arestat în noiembrie 2025, pentru cumpărare de influență.

Presa locală a prezentat astăzi sosirea lui Bogos la DNA Iași.

În același dosar mai sunt acuzați oficial mai mulți lideri PNL:

MIHAI BARBU, președintele PNL Vaslui și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, pentru săvârșirea a infracțiunii de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

„În scopul facilitării obținerii pentru inculpatul B.F. (n.r. Fănel Bogos) a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la D.S.V.S.A. Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, inculpatul Barbu Mihai și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului B.F. (n.r. Fănel Bogos)cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A. și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A.

În același context, inculpatul Barbu Mihai i-ar fi promis inculpatului B.F. (n.r. Fănel Bogos) că îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor deținute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcția de director al D.S.V.S.A. Vaslui”, arată DNA.

CRISTINA TRĂILĂ, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

„În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F. (n.r. Fănel Bogos)

Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, susțin procurorii.

În esență, dosarul de corupție a plecat de la un director din cadrul instituțiilor de control (DSVSA Vaslui) – Mihai Ponea – care ar fi descoperit nereguli grave și încălcări ale normelor la fermele lui Bogos, inclusiv comercializarea de pui infectați cu Salmonella.

Nemulțumit de sancțiuni, omul de afaceri ar fi pus presiuni pentru demiterea lui Ponea.

Anchetatorii DNA arată că Bogos a folosit o rețea extinsă de influență care a ajuns până la nivelul unor decidenți din administrația centrală și Palatul Victoria, inclusiv la premierul Ilie Bolojan cu care s-a întâlnit în Palatul Victoria.