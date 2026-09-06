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Trump nu se poate opri din schimbarea denumirilor. Acum, un stat american este ținta sa

Președintele Donald Trump a schimbat deja denumirea Golfului Mexic și a Lacului Ontario, iar acum vizează un stat american, căruia vrea să-i schimbe numele.
Trump nu se poate opri din schimbarea denumirilor. Acum, un stat american este ținta sa
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
06 sept. 2026, 22:44, Știri externe
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Trump își petrece weekendul imaginându-și următoarea cerere de modificare a geografiei Americii, potrivit The Independent. Duminică, el a publicat pe Truth Social o hartă a statului New Mexico, însă cuvântul „Mexico” era tăiat și înlocuit cu „America”.

New Mexico ar putea deveni „New America”

Redenumirea statului din sud-vestul SUA, aflat la granița cu Mexicul, în „New America” amintește de un ordin executiv semnat de Trump la începutul celui de-al doilea mandat al său. Ordinul a schimbat denumirea Golfului Mexic în „Golful Americii”.

În ordinul executiv din ianuarie 2025, intitulat „Restabilirea denumirilor care onorează măreția Americii”, Trump a schimbat și numele celui mai înalt vârf din America de Nord, Denali, din Alaska, revenind la denumirea Mount McKinley.

Trump a schimbat și numele Lacului Ontario

Inițiativa controversată a lui Trump privind schimbarea denumirilor geografice din SUA nu s-a oprit aici.

La sfârșitul lui august, președintele a semnat un ordin executiv prin care a schimbat numele Lacului Ontario în „Lake America”, pe fondul escaladării războiului comercial cu Canada.

Trump a sugerat în repetate rânduri transformarea Canadei în al 51-lea stat american. El a declarat recent pentru Fox News: „Ei cred că sunt un stat, dar nu sunt un stat. De ce ar trebui să subvenționăm Canada?”

Noua inițiativă ar putea stârni reacții

La fel ca în cazul schimbărilor anterioare de denumiri de pe harta SUA, cea mai recentă inițiativă a lui Trump de a redenumi New Mexico este aproape sigur că va genera reacții negative.

Președintele a publicat duminică pe Truth Social o hartă a statului New Mexico, pe care „Mexico” era tăiat și înlocuit cu „America”.

MapQuest a refuzat să schimbe denumirea

Când Trump a redenumit Lacul Ontario, MapQuest a refuzat să modifice denumirea din aplicația sa de navigație. Compania a scris pe X: „Nu o vom schimba”.

Ulterior, MapQuest a înregistrat o creștere puternică în clasamentul App Store. Directorul general al companiei, Doug Berger, a declarat că MapQuest a adoptat aceeași abordare ca în cazul Golfului Mexic. „Să facem parte din conversație și să le oferim oamenilor o aplicație care păstrează denumirile cu care sunt familiarizați”.

„Sute de mii de oameni ne-au transmis în acest weekend că am procedat corect, descărcând aplicația noastră”, a adăugat el.

Apple și Google au acceptat schimbarea

Giganții tehnologici Apple și Google au cedat însă în fața lui Trump și au schimbat denumirea Lacului Ontario în „Lake America” pentru utilizatorii americani ai aplicațiilor lor de hărți.

Companiile au procedat la fel și atunci când președintele a cerut schimbarea denumirii Golfului Mexic. Acesta a devenit „Golful Americii” pentru utilizatorii din Statele Unite.

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