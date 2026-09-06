Zelenski, după întâlnirea cu emisarii lui Trump: „Se pare că războiul va continua și în această iarnă”

„Dacă războiul continuă — și ne așteptăm ca războiul să continue — contăm foarte mult pe pachetul de ajutor pentru iarnă”, a declarat Zelenski după negocierile de duminică, 6 septembrie. Liderul de la Kiev a precizat că Ucraina are nevoie în special de sprijin pentru apărarea antiaeriană și pentru protejarea infrastructurii energetice.

Discuțiile au inclus necesarul de sisteme Patriot, securitatea energetică pentru lunile reci, garanțiile de securitate pe termen lung și reconstrucția economică a Ucrainei după încheierea războiului. Zelenski a transmis că Kievul are nevoie de volume „serioase” de sprijin american, completate de contribuțiile partenerilor europeni.

Emisarii lui Trump vor un „progres decisiv” înainte de iarnă

Mesajul liderului ucrainean contrastează cu obiectivul declarat de partea americană. Potrivit Axios, Witkoff și Kushner au transmis în timpul negocierilor că vor să obțină un progres major în procesul diplomatic înainte de venirea iernii și intenționează să lucreze cu Moscova și Kievul la o variantă „actualizată” a propunerii de pace.

Steve Witkoff s-a declarat încurajat după prima rundă de aproximativ trei ore de discuții cu partea ucraineană.

„Substanțiale, importante și suntem foarte încurajați”, a spus emisarul lui Donald Trump.

Vizita de duminică este prima deplasare oficială la Kiev a lui Witkoff și Kushner în calitate de negociatori americani, deși cei doi au purtat în ultimele luni mai multe discuții cu reprezentanții ambelor tabere și au efectuat mai multe vizite în Rusia.

Au avut loc trei runde de negocieri. La ultima au participat și consilieri pentru securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania. Părțile au convenit și asupra organizării unei noi întâlniri între Ucraina, Statele Unite și statele europene, fără ca locul acesteia să fi fost stabilit deocamdată.

Witkoff și Kushner au mers la Kiev după discuțiile cu Putin

Cei doi reprezentanți ai lui Trump au ajuns la Kiev după ce sâmbătă au discutat mai bine de trei ore cu Vladimir Putin la Kremlin. Întâlnirea de la Moscova nu a produs însă un progres major anunțat public.

Consilierul Kremlinului Iuri Ușakov a descris discuțiile drept constructive și utile, în timp ce un oficial de la Casa Albă a transmis că următorii pași vor fi anunțați în săptămânile următoare.

Witkoff a afirmat ulterior la Kiev că întâlnirea cu Putin a generat „idei noi”, pe care delegația americană le-a prezentat apoi părții ucrainene. Washingtonul urmărește, potrivit acestuia, o soluție diplomatică a conflictului. „Credem că avem ingredientele necesare pentru a ajunge acolo”, a spus Witkoff despre posibilitatea unui acord.

Jared Kushner a declarat, la rândul său, că administrația Trump vrea reluarea negocierilor directe într-un format trilateral Rusia–Ucraina–Statele Unite.

Donbasul rămâne unul dintre marile obstacole

În ciuda relansării contactelor diplomatice, pozițiile Moscovei și Kievului rămân îndepărtate în chestiuni fundamentale. Una dintre cele mai dificile este viitorul Donbasului.

Rusia cere retragerea trupelor ucrainene din zonele din est pe care Kievul încă le controlează, o condiție pe care Ucraina a refuzat-o până acum. Zelenski a reiterat duminică faptul că problemele teritoriale de asemenea amploare pot fi rezolvate doar la nivelul liderilor.

În paralel cu negocierile, luptele continuă. Rusia și Ucraina au acceptat temporar să evite atacurile asupra capitalelor lor pe durata vizitei emisarilor americani, însă confruntările de pe front și atacurile asupra altor regiuni nu s-au oprit. Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică 108 drone și mai multe rachete asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene.