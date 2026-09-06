Trei runde de negocieri la Kiev. Zelenski: Problema teritorială rămâne una relevantă

„Am avut astăzi trei runde de negocieri. Toate au fost foarte substanțiale. Am avut discuții bune”, a declarat Zelenski, potrivit declarațiilor sale difuzate după întâlnirea cu reprezentanții administrației președintelui american Donald Trump.

Liderul ucrainean a subliniat rolul lui Witkoff și Kushner în reluarea procesului de negociere și a remarcat faptul că echipa americană s-a întâlnit mai întâi cu președintele rus Vladimir Putin, la Moscova, iar ulterior cu partea ucraineană și reprezentanți europeni la Kiev.

Zelenski a precizat că problema teritorială rămâne „relevantă” și a apreciat că chestiunile de o asemenea complexitate pot fi soluționate doar la nivelul liderilor politici.

„Lucrul principal este că astăzi avem posibilitatea să discutăm despre totul: garanții de securitate, viitorul Ucrainei, planul de prosperitate, precum și garanții de securitate și economice pentru Ucraina”, a spus președintele ucrainean.

La cea de-a treia rundă de discuții au participat și reprezentanți europeni, inclusiv consilieri pentru securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania. Zelenski a anunțat că Ucraina, Europa și Statele Unite au convenit să organizeze în viitorul apropiat o nouă întâlnire.

Un „pachet de iarnă” pentru Ucraina

Discuțiile au vizat și sprijinul imediat pentru Ucraina în perspectiva iernii. Zelenski a declarat că Kievul se bazează pe un „pachet de iarnă” care să includă sprijin pentru apărarea antiaeriană, sectorul energetic și, eventual, utilizarea gazului natural lichefiat american.

Președintele ucrainean a avertizat că, în cazul în care războiul va continua în timpul iernii, aceste măsuri vor deveni esențiale pentru securitatea țării și pentru protejarea infrastructurii energetice.

„Sperăm foarte mult că vom putea ajunge la acorduri cu partenerii noștri americani și contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni – dacă războiul va continua în această iarnă, iar în acest moment așa pare să fie – dar, chiar și așa, echipele au astăzi o evaluare pozitivă a perspectivelor noastre viitoare”, a declarat Zelenski.

Vizita lui Witkoff și Kushner la Kiev a avut loc la o zi după întâlnirea acestora cu Vladimir Putin la Moscova, care a durat peste trei ore. Discuțiile de la Kremlin au fost descrise de oficiali ruși și americani drept substanțiale și constructive, însă nu a fost anunțat niciun progres concret în direcția unui acord de pace.

Întâlnirile de la Kiev reprezintă prima vizită oficială a celor doi emisari americani în capitala ucraineană de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022.