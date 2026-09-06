Norbert Maior, învingător în premieră la Raliul Iașului

Maior a concurat pentru prima dată la bordul unui model Škoda Fabia Rally2, avându-l copilot pe Vlad Colceriu. Francesca Maior, sora sa mai mică și copilotul său obișnuit, s-a aflat în același weekend în dreapta lui Simone Tempestini, la etapa Campionatului European de Raliuri desfășurată în Țara Galilor. Echipajul Maior–Colceriu s-a impus în șase dintre cele 12 probe speciale disputate pe macadamul ieșean.

„A fost un raliu cu o mașină nouă și un copilot nou, iar într-un timp foarte scurt am avut multe de învățat. După nouă ani alături de Francesca, primul raliu cu Vlad s-a transformat în prima noastră victorie împreună și în primul lui succes la general. Rezultatul este cu atât mai special cu cât, cu puțin timp înainte, nici măcar nu eram siguri că vom putea lua startul”, a declarat Norbert Maior la finalul competiției.

După aproape 120 de kilometri cronometrați, echipajul Napoca Rally Academy a încheiat cursa cu timpul total de 1:13:11,9. Pe locul al doilea s-au clasat Raul Badiu și Rareș Fetean, tot pe o Škoda Fabia Rally2, la 25,2 secunde de învingători. Badiu s-a impus în ultimele trei probe speciale, însă revenirea sa nu a fost suficientă pentru a-l ajunge pe Maior. De altfel, Badiu a primit deja celebrul trofeu de la Iași, o oală cu sarmale, pentru cea mai lungă săritură de la raliu.

Pe lângă Maior și Badiu, una dintre probe i-a revenit în premieră lui Bogdan Gheorghiu, care este chiar din Iași, acesta impunându-se în super speciala de la Râpa Galbenă.

Este a doua victorie a sezonului pentru Norbert Maior, după succesul obținut în Harghita. Celelalte etape ale anului au fost câștigate de Andrei Gîrtofan, în Maramureș, și de Simone Tempestini, în Argeș, Cluj și Sibiu.

Podiumul general al Raliului Iașului a fost completat de cel mai longeviv echipaj din raliul românesc, format din Bogdan Marișca și Sebastian Itu. Concurând tot pe o Škoda Fabia Rally2, cei doi au încheiat la 3 minute și 54,8 secunde în urma câștigătorilor. De altfel, Marișca deține recordul pentru cel mai vârstnic pilot care a câștigat o etapă din Campionatul Național de Raliuri din România. El avea 54 de ani, 3 luni și 11 zile când a reușit această performanță, chiar la Iași, în urmă cu doi ani.

După etapa de la Iași, Norbert Maior a ajuns la 157,4 puncte în clasamentul general, după primele șase runde ale sezonului. El se află la 16,4 puncte de liderul Simone Tempestini, absent motivat în acest weekend, deoarece a concurat la etapa europeană din Țara Galilor. Poziția a treia este ocupată de Andrei Gîrtofan, cu 146,6 puncte.

Lupta decisivă pentru titlul din Campionatul Național de Raliuri se va desfășura în perioada 26–27 septembrie, tot pe macadam, la Raliul Vâlcii. Ajuns la cea de-a treia ediție, singurul raliu din Oltenia i-a avut drept câștigători pe Norbert Maior, în 2024, și pe Simone Tempestini, în 2025. În aceste condiții, confruntarea pentru titlu se anunță mai intensă ca niciodată.