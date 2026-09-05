Norbert Maior, lider în Raliul Iașului după primele două zile

După ce a început cursa cu un handicap de 8,3 secunde în urma superspecialei din centrul Iașului, unde au fost prezenți mii de spectatori, Maior a câștigat trei dintre cele patru probe speciale disputate sâmbătă.

Maior se află pentru prima dată la start la bordul unei Škoda Fabia Rally2, iar copilotul său la Iași este Vlad Colceriu. Sora sa, Francesca Maior, cea care în mod normal îi stă în dreapta, face echipaj în acest weekend cu Simone Tempestini, la etapa Campionatului European de Raliuri din Marea Britanie.

Cu un timp de 43:03,7 după primele cinci probe pe macadamul din Iași, pilotul de la Napoca Rally Academy este urmat în clasament de Andrei Gîrtofan, la 14,7 secunde, în timp ce podiumul este completat de Raul Badiu, aflat la 21,2 secunde de lider. În Top 5 se mai află Bogdan Marișca și Adrian Teslovan.

Când sunt programate ultimele șase probe speciale

„Pe ultima probă, o răsucire într-un viraj lent ne-a costat câteva secunde și o parte din bara față, însă terminăm ziua în continuare la conducerea raliului. Mai avem o singură zi. Rămânem concentrați și mergem până la capăt! Cu bară sau fără bară, mașina are în continuare modul de zbor activat”, a declarat Maior.

Un total de 51 de echipaje au luat startul în a șasea etapă a Campionatului Național de Raliuri, organizată sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Duminică sunt programate ultimele șase probe speciale.