UTA a făcut spectacol la Arad: 5-1 cu Csikszereda. Echipa lui Adrian Mihalcea, la a doua victorie consecutivă în Superliga

Arădenii au început în ofensivă și au trimis de două ori mingea în poartă în primele 12 minute, însă ambele reușite au fost anulate pentru ofsaid.

UTA a mai trecut pe lâă gol în minutul 30, când Sota Mino a trimis în bara transversală cu un șut de la distanță. Două minute mai târziu, presiunea gazdelor a dat rezultate.

Alin Roman l-a servit pe Marius Coman, iar atacantul a deschis scorul în minutul 32. UTA a intrat astfel la cabine cu avantaj minim.

Patru goluri pentru UTA după pauză

Formația lui Adrian Mihalcea a început în forță repriza secundă. Hakim Abdallah a făcut 2-0 în minutul 50, după ce a primit mingea în apropierea porții adverse.

Marinos Tzionis, introdus pe teren în minutul 58, a avut nevoie de numai cinci minute pentru a marca. Marius Coman a trimis inițial în bară, iar mingea a ajuns la internaționalul cipriot, care a înscris pentru 3-0.

Csikszereda a redus diferența două minute mai târziu. Marton Eppel a fructificat centrarea lui Adam Czekus și a înscris din apropierea porții, readucând pentru scurt timp speranțele oaspeților.

Finalul le-a aparținut însă tot arădenilor.

Sota Mino a făcut 4-1 în minutul 81, după un contraatac, finalizând elegant în fața portarului Eduard Pap. Trei minute mai târziu, Andrea Padula a stabilit scorul final, 5-1, cu un șut din afara careului deviat înainte de a intra în poartă.

Cei cinci marcatori ai UTA au fost, așadar, Marius Coman, Hakim Abdallah, Marinos Tzionis, Sota Mino și Andrea Padula, în timp ce unicul gol al formației din Miercurea Ciuc i-a aparținut lui Marton Eppel.

UTA leagă victoriile după un început dificil

Succesul vine după o perioadă complicată pentru formația arădeană. Prima victorie a UTA în actualul sezon de Superliga fusese obținută abia în etapa precedentă, 3-1 în deplasare cu FCSB.

Între cele două meciuri de campionat, arădenii au câștigat și partida din Cupa României cu Minerul Lupeni, scor 3-0. Victoria cu Csikszereda este prima obținută de UTA pe teren propriu în acest sezon.

După opt etape, UTA a acumulat nouă puncte. Situația este mult mai dificilă pentru Csikszereda: formația din Miercurea Ciuc rămâne ultima în clasament, cu un singur punct după opt partide, fără nicio victorie și cu un golaveraj de 5-18.