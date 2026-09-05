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FC Botoșani a demolat-o pe Sepsi, 5-0. Patru goluri în prima repriză și „dublă” pentru Mailat

FC Botoșani a obținut una dintre cele mai categorice victorii ale actualului sezon din Superliga, 5-0 pe teren propriu cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a opta. Echipa pregătită de Marius Croitoru a tranșat practic partida în primele 36 de minute.
FC Botoșani a demolat-o pe Sepsi, 5-0. Patru goluri în prima repriză și „dublă” pentru Mailat
Imagine de arhivă Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: George Fluster
Oana Antipa
05 sept. 2026, 17:06, Sport
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Gazdele au început în forță, iar Sebastian Mailat a deschis scorul în minutul 9, dintr-o lovitură de la 11 metri.

Sepsi nici nu a avut timp să se reorganizeze. Imediat după reluarea jocului, FC Botoșani a recuperat mingea și a lansat un contraatac finalizat tot de Mailat, care și-a trecut în cont „dubla” în mai puțin de două minute.

Asaltul moldovenilor a continuat, iar Andreas Dumiter a făcut 3-0 în minutul 24, după o pasă primită de la Nikola Mitrov.

Patru goluri până la pauză

Mitrov, care contribuise la golul lui Dumiter, și-a trecut apoi și el numele pe lista marcatorilor. În minutul 36, jucătorul Botoșaniului a finalizat din apropierea porții pentru 4-0.

Scorul putea căpăta proporții și mai mari înainte de pauză. În minutul 45+3, Dumiter a executat o lovitură de la 11 metri, dar a ratat șansa de a înscrie al cincilea gol al gazdelor.

Prima repriză a adus însă și o veste proastă pentru Botoșani: Mailat s-a accidentat la faza golului de 4-0 și a fost înlocuit în minutul 39 de Ștefan Bodișteanu.

Avantajul de patru goluri consemnat după primele 45 de minute a reprezentat cea mai mare diferență înregistrată la pauză într-un meci din actuala ediție a Superligii.

Jovan Markovic a stabilit scorul final

Ritmul partidei a scăzut după pauză, însă Sepsi nu a reușit să găsească drumul spre gol.

Tabela a mai fost modificată o singură dată. În minutul 77, Jovan Markovic a transformat o nouă lovitură de pedeapsă și a stabilit rezultatul final, 5-0.

Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât Sepsi începuse etapa cu cea mai bună apărare din Superliga, având numai trei goluri primite. Echipa pregătită de Ovidiu Burcă a încasat astfel într-un singur meci mai multe goluri decât în precedentele șapte etape la un loc.

În urma victoriei, FC Botoșani a ajuns la 10 puncte după opt etape și a urcat pe locul 7, în timp ce Sepsi are tot 10 puncte și se află pe poziția a 12-a.

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